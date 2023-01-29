Tekirdağ’da yatırımlık fırsat! 12 Nisan’da satışta...

Marmaraereğlisi Satış Memurluğu tarafından Tekirdağ'da bulunan 85 metrekare mesken mahkemeden satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan mesken için 1 milyon 40 bin 535 TL muhammen bedel belirlendi.

ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan mesken satış tarihi 12.04.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Tekirdağ İl, Marmaraereğlisi İlçe, ÇEŞMELİ Mahalle/Köy, Taşköprü mevkii Mevkii, 286 Ada, 5 Parsel, 23 Nolu Bağımsız Bölüm Marmaraereğlisi İlçesi Çeşmeli Mahallesi Taşköprü mevkii sınırları içerisinde bulunan tarla vasıflı 8.025,92 m2 yüzölçümlü 286 ada 5 parsel nolu taşınmazın içersinde bulunan 140/7300 arsa paylı B blok 23 nolu bağımsız bölüm numaralı Duleks?Mesken nitelikli taşınmazdır. Taşınmaz kat irtifaklı Bahar Sitesi içerisinde olup denize yakınlık olarak 6. Bina ve ara konumunda kalmaktadır.

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