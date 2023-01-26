İstanbul'da yatırımlık fırsat! 110 metrekare daire icradan satışta

İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Kadıköy'de bulunan 110 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 1 milyon 650 bin TL muhammen bedel belirlendi.

ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 10.02.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

İstanbul İl, Kadıköy İlçe, BOSTANCI Mahalle/Köy, 312 Ada, 24 Parsel, 4. KAT BBNO:9 Nolu Bağımsız Bölüm İstanbul İli Kadıköy İlçesi, Bostancı Mahallesi, 312 ada 24 parsel sayılı, 523,00 m2 arsa miktarlı Altında İki Dükkanı Olan Bahçeli Kargir Apartman vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan binadaki 4. Kat, 9nolu, Mesken nitelikli ve 20/200 arsa paylı bağımsız bölümünün 1 / 1 (TAM) hissesi satışa çıkarılmıştır.

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