Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Emlak&OTO
    • 26.01.2023 10:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.01.2023 10:38
    ABONE OL

    İstanbul'da yatırımlık fırsat! 110 metrekare daire icradan satışta

    İnternet üzerinden yayınlanan satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan İstanbul Kadıköy'de 110 metrekare daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    İstanbul’da yatırımlık fırsat! İcradan satışta

    İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Kadıköy'de bulunan 110 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 1 milyon 650 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 10.02.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    İstanbul İl, Kadıköy İlçe, BOSTANCI Mahalle/Köy, 312 Ada, 24 Parsel, 4. KAT BBNO:9 Nolu Bağımsız Bölüm İstanbul İli Kadıköy İlçesi, Bostancı Mahallesi, 312 ada 24 parsel sayılı, 523,00 m2 arsa miktarlı Altında İki Dükkanı Olan Bahçeli Kargir Apartman vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan binadaki 4. Kat, 9nolu, Mesken nitelikli ve 20/200 arsa paylı bağımsız bölümünün 1 / 1 (TAM) hissesi satışa çıkarılmıştır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Büyükşehir’in tarlada izi var
    Haberler Emlak&OTO İstanbul'da yatırımlık fırsat! 110 metrekare daire icradan satışta
        SON DAKİKA