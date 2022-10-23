Bartın’da 2+1 daire icradan satışta

Bartın İcra Dairesi tarafından merkezde bulunan 2+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 344 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 08.12.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Taşınmaz Bartın ili, Merkez İlçesi, Kırtepe Mahallesi, 251 ada 1 parsel, 5 nolu bağımsız bölümde konumludur. Taşınmaza ulaşım 624. Sokak üzerinden sağlanmaktadır. Valilik ve Belediye binalarına 2000 m mesafededir. Taşınmazın konumlandığı bina betonarme yapı strüktüründe inşa edilmiştir. 5 numaralı taşınmaz apartmanın 2. Normal katında olup 2 oda 1 salondur. Taşınmaz onaylı mimari projesinden yapılan incelemeye göre 86 m2 alana sahiptir. Islak zeminleri seramik, oda zeminleri laminattır. Giriş kapısı çelik kapılıdır. İç kapıları ise panel kapıdır. Duvarlar saten alçı üzeri plastik boyalıdır. Taşınmazın bulunduğu bölgede benzer özellikteki mesken m2 birim değerlerinin kıymet takdiri tarihi itibariyle 4.000,00 TL/m2 civarında olduğu tespit edilmiştir. 251 ada 1 Parselde konumlu 5 bb numaralı taşınmazın Değeri: 86,00 m2 x 4.000,00 TL/m2= 344.000 TL. hususları bilirkişi raporunda belirtilmiştir.

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