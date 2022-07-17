Balıkesir Gönen'de avlulu kargir ev mahkemeden satılığa çıkarıldı!

Gönen (Balıkesir) (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu tarafından ilçede bulunan 928 metrekare avlulu kargir ev mahkemeden satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan avlulu kargir ev için 1 milyon 113 bin 600 muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan avlulu kargir evin satış tarihi 18.08.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Balıkesir ili Gönen ilçesi Gündoğdu Mahallesi 107 ada 8 parsel sayılı taşınmaz 928,00m2 yüzölçümünde olup, avlulu kargir ev vasfında kayıtlıdır. arsa içinde krokide F ile gösterilen metruk ev 91 m2 olup ekonomik rayiç değeri yoktur. C harfi ile gösterilen 37,25m2 ve D harfi ile gösterilen 83,06 m2 tecavüzlü yapılar metruk olup, tecavüz yıkılarak ortadan kaldırılabilir. A harfi ile gösterilen 4 katlı binanın 55,89m2 ve B harfi ile gösterilen balkonun 4,40m2 tecavüzü olup bunlar ifraz edilerek arsa imara uygun hale gelebilir. arsanın imar durumu bitişik nizam 4 kat konut alanında kalmakta olup 30m2 yola terki, 4 katlı binanın tecavüzü vardır. yola terk ve 4 katlı binanın tecavüzü vardır. Yola terk ve 4 katlı binanın tecavüz sorunu çözülünce arsaya 4 katlı bina inşa edilebilir hale gelecektir.

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