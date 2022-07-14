Konya Selçuklu'da 57 metrekare dükkan icradan satışta

Konya 4. İcra Dairesi tarafından Selçuklu'da bulunan 57 metrekare dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 80 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 23.08.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Açıklama Satışa konu takdirine konu taşınmaz; tapuda Konya ili, Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 177 Cilt, 17467Sayfa, 6716 parsel numaralı, 698,00 m² yüzölçümlü, Arsa vasıflı, ana taşınmazda, Zemin kat , 2 Bağımsız bölüm numaralı, 45/698 arsa paylı, Depolu Dükkan vasıflı taşınmaz olup borçlu adına Tam olarak kayıtlı bulunmaktadır. Taşınmaz kat irtifaklıdır. Ana taşınmaz üzerinde tapu kaydında belirtilmeyen6 katlı apartman vardır. Ana taşınmazın zemin katları ticari normal katları mesken olarak kullanılmaktadır. Kıymet takdirine konu taşınmaz yapılan keşif incelemesinde kiracı olduğu ve nezaretinde gezilip görüldü. Kıymet takdirine konu taşınmaz alışveriş ve iş merkezlerine, resmi kuramlara, eğitim kurumlarına , sosyal donatı alanlarına, sağlık merkezlerine ve merkeze yakın konumdadır. Otogara Selçuklu belediyesine, kampus alanlarına, büyük organize sanayi bölgelerine ve ana yollara uzak konumdadır. Taşınmazın bulunduğu yerde planlı yapılaşmalar tamamlanmış durumdadır. Kıymet takdirine konu taşınmazın içinde bulunduğu bölge yani Rauf Denktaş caddesi, üzeri ticari yönden yoğunluk arz eden bir bölgedir. Sosyal ve kültürel yönden gelişmiş durumdadır.

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