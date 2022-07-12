Kastamonu İnebolu’da icradan satılık arsa

İnebolu Satış Memurluğu tarafından Kastamonu'da bulunan 4106 metrekare arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 719 bin 358 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 23.08.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Kastamonu ili İnebolu İlçesi Ayvat Köyü 104 Ada 5 parsel sayılı tapuda Bahçe vasfında kayıtlı 4.106,05 m2 taşınmaz satışa konudur.Satışa konu taşınmaz killi-tınlı organik maddece zengin, su geçirgenliği iyi karakterde, az taşlı toprak yapısında olup, yaklaşık % 5-30 arasında değişen düzensiz eğime sahiptir İlçe Hükümet Konağı binasına 13 km asfalt yol ile ulaşılabilir konumda, Ayvat Köyünün yoğun yerleşim alanında yer alan taşınmazın üzerinde bulunan 2 adet 800,00 TL değerinde ceviz meyve ağacının kapladığı alanın dışında kalan kısmı yabancı otlar, tek ve çok yıllık çalılıklar ile kısmen orman ağaç ve fidanlarıyla kaplıdır. Taşınmaz üzerinde yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz İnebolu Belediye sınırları dışında bulunmaktadır. Kastamonu İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, köy yerleşik alan içinde bulunduğu, alanın %40 na yapı yüksekliği 7,50metreyi aşmamak şartıyla yapı (konut, tarım ve hayvancılık amaçlı) yapılabileceği belirtilmiştir.

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