Konya Ilgın’da 94 metrekare daire icradan satışta

Ilgın İcra Dairesi tarafından Konya'da bulunan 94 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 280 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 06.09.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Konya İl, Ilgın İlçe, 298 Ada, 27 Parsel, ŞIHBEDRETTİN Mahalle/Köy, Kıyıyolu Mevki Mevkii, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Parsel ilçenin kuzeyinde Buğday pazarı civarında Koçlar Un ve Yem Fabrikası yakınında bulunmaktadır. Parselin etrafında yapılar vardır ancak parselin bulunduğu alanda imar planı yoktur. Yani parsel imar planı dışında kalmaktadır. Ilgın ilçesi Ucarı Mahallesi 119017. Sk. No:9 adresinde bulunmaktadır. Bulunduğu alanda her türlü altyapı hizmeti mevcuttur. Parsel imar planı dışında olup üzerinde bulunan yapının ruhsatı yoktur. Ancak İmar Barışından yararlanıp Yapı Kayıt Belgesi alınmış ve 3194 Sayılı İmar Kanunun geçici 16. Maddesi gereğince Kat mülkiyeti kurulmuş ve cins değişikliği yapılmıştır. Üç katlı yığma olarak yapılmış olan binanın içi ve dışı sıvalı boyalıdır. Üzeri kiremit kaplı beşik çatılıdır. Girişi kuzey tarafındadır. Kıymet takdiri yapılan 1. Kat 2 bağımsız bölüm numaralı 1/3 arsa paylı dairenin içeresinde 1 salon, 3 oda, 1 mutfak, 1 banyo ve lavabo tuvaleti vardır. Mutfak ve oturma odasında balkonu mevcuttur. Kat mülkiyeti bağımsız bölüm listesine göre daire brüt alanı 139-m², net alanı ise 94-m²dir. Konya Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi Sisteminde bina alanı 126 m2 olarak geçmektedir. Dairenin pencereleri pvc doğramalıdır.

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