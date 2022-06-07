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    • Emlak&OTO
    • 07.06.2022 13:17
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    • 07.06.2022 13:17
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    Kocaeli Çayırova'da icradan satılık ucuza daire fırsatı! Satış tarihi netleşti

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Kocaeli Çayırova'da 2+1 72 metrekare daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    İcradan satılık ucuza daire fırsatı! Satış tarihi netleşti

    Gebze İcra Dairesi tarafından Kocaeli Çayırova'da bulunan 2+1 72 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 673 bin 666 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 09.08.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Kocaeli İl, Çayırova İlçe, 2056 Ada, 1 Parsel, AKSE Mahalle/Köy, A Blok. 2. Kat. 4 Nolu daire vasıflı Nolu Bağımsız Bölüm taşınmazdır. Tam hisselidir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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    Haberler Emlak&OTO Kocaeli Çayırova'da icradan satılık ucuza daire fırsatı! Satış tarihi netleşti
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