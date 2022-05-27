Ankara’da 400 bin TL’ye daire! Satış tarihi açıklandı

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Keçiören'de bulunan 103 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 400 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 26.07.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Taşınmazın yer aldığı bina; ayrık nizamda, betonarme yapı cinsinde, 2 bodrum + zemin +2 normal kat + çatı arası kat olarak inşa edilmiştir. Binanın 2. bodrum katında otopark, sığınak ve su deposu, 1. bodrum katında 2 mesken, zemin katında 2 dükkan ve bina girişi, diğer 1, 2. normal katların her birinde 2 şer mesken olmak üzere, binada toplam 8 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Meskenlere erişim için bina girişi Barışyolu Caddesi üzerinden, zemin kat, bina ön cephe, kuzey yönünden sağlanmaktadır. Bina dış cepheleri mantolama üzeri akrilik dış cephe boyalıdır. Bina giriş kapısı camekanlı ferforje demir doğrama olup giriş holünde ve kat hollerinde zeminler mermer kaplıdır. Bina kullanımında kapalı ve açık otopark bulunmaktadır. Isınma doğalgaz yakıtlı kalorifer sistemi ile sağlanmaktadır. Bulunduğu bölge ve binada alt yapı tamamlanmış, her türlü belediye hizmetlerinden istifadesi tamdır. Bağımsız Bölüm Özellikleri: Dükkan giriş kapısı cam bölmeli alüminyum doğramadır. Taşınmaz mevcutta ofis, mutfak, wc ve dükkan hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmaz 103 m2 net (brüt 113 m2 ) olarak tespit edilmiştir. Mahallinde dükkan amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz bina girişine göre sağ tarafta yer almakta olup; vitrini kuzey cephelidir. İç kapıları amerikan panel kapı, pencereleri pvc doğramadır. Zeminleri seramik kaplama, duvarları plastik boyalı, tavanlar asma tavan aydınlatmalıdır. Mutfak duvarları plastik boyalı, zemini seramik kaplamadır. Wc zemini seramik, duvarları fayans kaplamadır. Mutfak dolapları laminat kapaklı olup, tezgahı mermerittir. Wc de klasik tuvalet taşı ve lavabo bulunmamaktadır. Isıtma sistemi doğalgaz kombi sistemi olup, petekleri takılı durumdadır. Keşif tarihi itibari ile kiracısı tarafından dükkan olarak kullanılmaktadır. " denilmektedir.

İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın