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    • Emlak&OTO
    • 30.03.2022 10:54
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    • 30.03.2022 10:54
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    Bursa'da icradan satılık daire fırsatı! Fiyatıyla ilgi çekiyor

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Bursa Osmangazi'de 92 metrekare daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    Bursa’da icradan satılık daire fırsatı! Fiyatıyla ilgi çekiyor

    Bursa 1. İcra Dairesi tarafından Osmangazi'de bulunan 92 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 486 bin 600 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 23.05.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Bursa İl, Yıldırım İlçe, MİMARSİNAN Mahalle/Köy, 1627 Ada, 1 Parsel, IBlok, Zemin Kat,10 Nolu Bağımsız Bölüm, Halihazırda, işyeri deposu amaçlı olarak kullanılmakta olan söz konusu dükkanın yerinde yapılan ölçümlerine göre, brüt alanı 50,00 m2. ve net kullanım alanı ise 45,00 m2. olup, içerisinde geniş salon ve wc-lavabo bölümleri bulunmaktadır. Salonun tabanı beton üzeri şap ile kaplı, duvarları ise sıvalı ve plastik boyalıdır. Wc-lavabo bölümünün tabanı tamamen, duvarlarının 1/2 si seramik olarak yapılmıştır. Önü elektrik kumandalı ve düşey hareketli alüminyum profil olan 1 kanatlı ana giriş kapısı ile camekanlı çerçeveleri demir profil olan dükkanın elektrik ve su abonelikleri mevcut olup, herhangi bir ısıtma sistemi bulunmamaktadır. Genellikle mesken amaçlı olarak site içerisinde, bahçeli ve otoparklı 5 veya 6 katlı ayrık nizam binaların bulunduğu bir mahalde yer alan taşınmaz Bursa şehir merkezine yakın konumda olup, mahallinde elektrik, su, telefon, doğalgaz ve kanalizasyon gibi her türlü altyapı hizmetleri mevcuttur.

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    Haberler Emlak&OTO Bursa'da icradan satılık daire fırsatı! Fiyatıyla ilgi çekiyor
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