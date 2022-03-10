Ankara Polatlı'da 35,8 dönüm tarla mahkemeden satışa çıktı

Polatlı Satış Memurluğu tarafından Ankara'da bulunan 35,8 dönüm tarla icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan tarla için 214 bin 800 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarlanın satış tarihi 13 Nisan 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Ankara İl, Polatlı İlçe, 0 Ada, 361 Parsel, TATLIKUYU Mahalle/Köy, Polatlı yolu üstü mevkii Mevkii, Ankara İli Polatlı İlçesi Tatlıkuyu mah Polatlı yolu üstü mevkii 361 parsel 35.800m² tarla vasıflı taşınmaz kadastro yolu cephelidir. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz üzerinde fiilen tarım yapılmaktadır. Taşınmaz düz topoğrafik yapıdadır. Parsel Tatlıkuyu Mah. merkezine 1,4 km, Polatlı Akşehir yoluna 7,7 km, Polatlı İlçe Merkezine 14,7 km, Ankara il merkezine 87,3 km, mesafede olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir.

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