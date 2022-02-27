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    • Emlak&OTO
    • 27.02.2022 10:39
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    • 27.02.2022 10:39
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    Tekirdağ'da 75 metrekare mesken mahkemeden satışa çıktı

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Tekirdağ'da 75 metrekare mesken fiyatıyla ön plana çıktı.

    Tekirdağ’da 75 metrekare mesken mahkemeden satışta

    Tekirdağ 1. Satış Memurluğu tarafından Süleymanpaşa'da bulunan 75 metrekare mesken icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan mesken için 375 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan meskenin satış tarihi 20 Nisan 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, Köycivarı mevkiinde kain; 1706 parsel nolu, 364 m2 yüzölçümlü "Arsa" vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan 12/64 arsa paylı 1.Kat, 3 Bağımsız Bölüm Nolu Mesken.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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