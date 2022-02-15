Tatil cenneti bölgede 555 metrekare arsa icradan satışa çıktı

Milas İcra Dairesi tarafından Muğla'da bulunan 555 metrekare arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 210 bin 337 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 14 Nisan 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Tapu Kaydı Durumu: Muğla İli Milas İlçesi, Küçük Dibekdere Mahallesi, Olukdere Mevkii, 240 nolu parsel 555,06 m2 büyüklükte ve "Arsa" vasfındadır. Taşınmaz tapu kayıtlarına göre Cilt:3, Sayfa:242'de bulunmakta olup hissesi tamdır. Taşınmazın İmar Durumu: Milas Belediyesinden gelen 24.05.2021 tarih ve 99-13264 sayılı yazıda; Küçük Dibekdere Mahallesi, 240 parsel nolu arsa niteliğindeki taşınmaz 2510 Sayılı Yasa gereğince onaylanmış 1/1000 Ölçekli Köy Yerleşim Planı içinde Ayrık Nizam 2 Kat Taks:0,40, Kaks:0,80 olmak üzere Konut Alanı kullanımında kalmaktadır. Taşınmazın Keşif Tarihi İtibari İle Durumu ve Değeri: Taşınmazın bulunduğu Küçük Dibekdere Mahallesi; Milas İlçe Merkezinden kuzeye, İzmir yönüne doğru giderken 6. km'de bulunan kavşaktan kuzeye ayrılan yoldan takribi 3 km uzaklıktadır. Taşınmazın bulunduğu Mahalle kısmen engebeli, kısmen düz bir topoğrafyaya sahiptir. Tarım ve hayvancılık özellikle Mahalle ekonomisinde önemli yer tutmaktadır. Toplu taşıma ile mahalleye ulaşım kısıtlıdır. Özel araçla ulaşım problemi bulunmamaktadır. Mahallenin dışarıdan göç alma durumu bulunmayıp, yapılaşma oranı düşüktür. Taşınmaz mahalle merkezinde olup üzerinde tek katlı kargir ev bulunmaktadır. Taşınmaz kadastral yola cepheli ve her türlü özel araçla ulaşım imkanına sahiptir. İki katlı olan ev yığma inşaat tarzında yapılmıştır. Beden ve bölme duvarları tuğla duvar, kısmen sıvalı ve boyalıdır. Binanın zemin katın pencere doğramaları PVC olup; demir korkuluk bulunmaktadır. Binanın üzeri teras çatıdır. Binanın alanı 245,00 m2'dir.

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