Başkentte icradan satışa çıkan daire büyük ilgi çekti! Şartlar belli oldu

Ankara Batı İcra Dairesi tarafından Etimesgut'ta bulunan 1+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 500 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 21 Mart 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Bina; bodrum + zemin +12 normal kattan oluşmaktadır. Bina 14 katlı, 330 bağımsız bölüm içermektedir.Bina girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Dış cephesi klasik sıva üzeri dış cephe boyalıdır.Binada asansör bulunmaktadır.Ana giriş kapısı camekanlı alüminyum doğramadır. Taşınmazın yer aldığı site içerisinde açık ve kapalı otopark bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı bina 2014 yılında inşaatına başlanmış olup, 7 yaşındadır. Taşınmazın yer aldığı binada enerji kimlik belgesi bulunamamıştır.

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