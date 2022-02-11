Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Emlak&OTO
    • 11.02.2022 11:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.02.2022 11:25
    ABONE OL

    Başkentte icradan satışa çıkan daire büyük ilgi çekti! Şartlar belli oldu

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Ankara Etimesgut'ta 1+1 daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    Başkentte icradan satışa çıkan daire büyük ilgi çekti

    Ankara Batı İcra Dairesi tarafından Etimesgut'ta bulunan 1+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 500 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 21 Mart 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Bina; bodrum + zemin +12 normal kattan oluşmaktadır. Bina 14 katlı, 330 bağımsız bölüm içermektedir.Bina girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Dış cephesi klasik sıva üzeri dış cephe boyalıdır.Binada asansör bulunmaktadır.Ana giriş kapısı camekanlı alüminyum doğramadır. Taşınmazın yer aldığı site içerisinde açık ve kapalı otopark bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı bina 2014 yılında inşaatına başlanmış olup, 7 yaşındadır. Taşınmazın yer aldığı binada enerji kimlik belgesi bulunamamıştır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    e-Devlet’te yeni hizmet! Resmen başladı
    Haberler Emlak&OTO Başkentte icradan satışa çıkan daire büyük ilgi çekti! Şartlar belli oldu
        SON DAKİKA