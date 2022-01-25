Antalya Kepez'de 3+1 daire icradan satılığa çıkartıldı | İcradan satılık daire ilanları

Antalya Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Kepez'de bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 445 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 05.04.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:



Antalya İl, Kepez İlçe, 1318 Ada, 11 Parsel, ÖZGÜRLÜK Mahalle/Köy, 2. KAT 8 NOLU BB Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmazınTaşınmaz mesken nitelikli ve ana yapının 2. Katında(son kat)yer almaktadır. Taşınmaz güney, doğu ve batı olmak üzere 3 cephelidir.Taşınmaz projesinegöre; ~78 m² net , ~106 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz mahallinegöre; ~81 m² net , ~106 m² brüt kullanım alanına sahiptir.



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