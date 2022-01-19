Konya Selçuklu'da icradan satılık 390 bin liraya daire

Konya 2. İcra Dairesi tarafından Selçuklu'da bulunan 98 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 390 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 8 Mart 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Mesken D blok binanın 3. katta bulunmaktadır. Antre, 3 oda, 1 salon, mutfak, 1 banyo, WC, giriş holü ve 3 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Balkonların 3'ü de kapalıdır. Salonda ve odalarda yer döşemesi laminat parke, duvarlar kısmen duvar kağıt, kısmen saten boya, tavan kısmen asma tavan, kısmen kartonpiyerdir. Banyo ve WC'de yer döşemesi seramik, duvarlar seramiktir. Mutfakta yer döşemesi seramik, duvarlar seramik, tavan kartonpiyer olup alt ve üst mutfak dolabı, tezgah arası fayans ve tezgah mermeri mevcuttur. Giriş holü ve koridorda yer döşemesi seramik, duvarlar duvar kağıt, tavan kartonpiyerdir. Pencereler pvc doğramadır. İç kapılar panel, dış kapı çeliktir. Banyoda vitrifiye malzemesi olarak klozet, lavabo ve duş kabin mevcuttur.

İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın