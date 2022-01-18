Tekirdağ Çerkezköy'de icradan satılık işyeri

Çerkezköy İcra Dairesi tarafından Tekirdağ'da bulunan 18 metrekare işyeri icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan işyeri için 182 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan işyerinin satış tarihi 9 Mart 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Tekirdağ İl, Çerkezköy İlçe, 653 Ada, 4 Parsel, GAZİOSMANPAŞA Mahalle/Köy, 54 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz işyeri Bodrum + Zemin + 5 Normal Katlı betonarme yapı tarzında inşa edilmiş binanın zemin katında olduğu görülmüştür. Ana bina asansörlü ve kaloriferlidir. Belediye onaylı projesi üzerinde yapılan incelemede kıymet takdiri yapılan 54 bağımsız bölüm işyerinin 18,20 m² net kullanım alanlı, olduğu tespit edilmiştir. Mimari projesinde ortak kullanım alanları ve bağımsız bölümün brüt kullanım alanıyla alakalı bir bilgi bulunamamıştır. Keşif sırasında işyerinin boş olduğu içerisinde herhangi bir faaliyet olmadığı görülmüştür. İşyeri zemin döşemeleri seramiktir. Duvarlar alçı kaplamalı saten boyalıdır. Tavanlar taş yünü asma tavandır. Giriş cephesi camlı PVC doğramadır. İşyeri Çerkezköy Belediyesi konut ve işyeri alanı içinde, elektrik, su, çöp toplama gibi belediyenin her türlü hizmetlerinden yararlanır konumdadır. Her türlü ulaşım imkânına sahiptir. Taşınmaz ticari potansiyeli yüksek ana cadde üzerindeki iş merkezi içindedir.

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