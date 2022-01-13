Ankara Mamak'ta 3+1 daire icradan satışa çıktı

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Mamak'ta bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 200 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 12 Nisan 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Ankara İli, Mamak İlçesi, 37075 Ada, 20 Parsel, BOSTANCIK-İMAR Mahallesi, 1. Kat, 3 Nolu Bağımsız Bölümde bulunan Mesken nitelikli, Ek-1 Depo eklentili taşınmaz bir borç nedeniyle açık artırma ile satılacaktır. Taşınmazın yer aldığı bina dahilinde otopark imkanı bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı bina dahilinde 2. Bodrum katta ~ 25 m² depo alanı bulunmaktadır. Değerleme konusu 3 bağımsız bölüm nolu Mesken nitelikli taşınmaz, zemin kattan yapılan bina girişine göre ön - sağ yan cephede, kuzey ve kuzey batı olmak üzere iki cepheli olacak şekilde konumludur. Taşınmaz yerinde ve projesinde 97 m² net, ~ 109 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz mahallinde ve projesinde; 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc, antre ve 2 adet balkon alanlarından oluşmaktadır. Sadece mahallinde; antre sonundaki odanın kapısının yerinin değiştirildiği mahal incelemesinde tespit edilmiştir. Taşınmaz keşif anında doludur. Fiili durumu meskendir. (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

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