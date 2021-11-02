Sivas İcra Dairesi tarafından Sivas Merkez'de bulunan fabrika binası ve arsası icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan mülk için 3.138.365 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan mülkün satış tarihi 21.12.2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar: Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZIN Özellikleri : Sivas İl, Merkez İlçe, Çayboyu Mahalle, 4099 ada, 21 parsel sayılı arsa vasfında taşınmaz; Satışa konu taşınmaz; 10.000,00 m² yüz ölçüme sahip parsel üzerinde, iki katlı idari bölüm ve prefabrik ön germeli betonarme kolon ve kirişlerle imal edilmiş imalathane ve depo alanı bulunmaktadır. Taşınmazın sol tarafında bulunan idari bina 144,54 m2 zemin kat,144,54 m2 1.katı olmak üzere toplam 289,08 m2, imalathane 1.199,88 m2 ve depo 1.344,42 m2 olmak üzere kapalı alanlar toplamı 2.833,38 m2'dir.



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