Bursa'da 134 metrekare daire icradan satışa çıktı! Fiyatıyla dikkat çekiyor

Bursa 11.İcra Dairesi tarafından Nilüfer'de bulunan 134 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 365 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 16 Kasım 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Bina bahçe içinde sitede yer almakta olup etrafı yollar ile çevrilidir. C blokta toplam 24 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Site içinde açık otopark, çocuk parkı ve kamelya bulunmak-tadır.Davaya konu daire üç oda, salon, mutfak, koridor, WC, banyo ve iki balkondan oluş-maktadır. Antre, koridorun zemini seramik, duvarlar saten boyalı tavan köşeleri kartonpiyerli-dir. Salon ve odaların zeminleri laminat parke kaplı, duvarlar saten boyalı tavan köşeleri kar-tonpiyerlidir. Mutfak zemini seramik kaplı olup mermer tezgah ve MDF mutfak dolapları mev-cuttur. Dairenin kapıları ahşap pencereleri PVC doğramadır. Banyonun zemini seramik, du-varları fayans kaplı olup içinde lavabo, duş kabin ve klozet mevcuttur. Daire doğalgazlı kombi kalorifer ısıtmalıdır.

İlanla ilgili diğer detaylar için tıklayın