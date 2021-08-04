Ankara'da 110 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı! Fiyatıyla dikkat çekti

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Yenimahalle İlçesinde bulunan 110 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 330 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 19 Ekim 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, İvedikköy Mahallesi, 41481 Ada, 1 Parsel, B Blok, Zemin Kat, 4 nolu Bağımsız Bölümde bulunan taşınmaz: Taşınmaz Mehmet Zahit Kotku Caddesi, 1303. Sokak ve 1301. Cadde cephelidir. Yakın çevresinde Huzur Parkı ve Huzur Cami yer almaktadır. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Ana Taşınmaz Özellikleri: Bina 6 Katlı, 20 adet Bağımsız Bölüm (20 mesken) içermektedir. Bina Bodrum + Zemin + 4 Normal Kat olarak 2009 yılında inşa edilmiştir. Binada projesine göre 1 adet asansör bulunmaktadır. Bağımsız Bölüm Özellikleri: Taşınmaz mesken nitelikli ve ana yapıda Zemin katta yer almaktadır. Bina girişine göre sol arka tarafta yer almakta olup, Güney-Doğu cephelidir. Projesinde balkonlar dahil net 110 m2 (brüt 130 m2) alanlıdır. Projesinde; Salon, 3 Oda, Mutfak, Antre, Banyo, WC, 2 Balkon hacimleri bulunmaktadır. Taşınmazın kuru zeminleri laminat parke, duvarları alçı sıva üzeri boyalı, ıslak zeminler seramik, duvarlar tam fayanstır. Mutfak bölümlerinde dolaplar ahşap doğrama, tezgah mermerittir. Taşınmazın dış kapısı çelik, iç kapılar ahşap ve pencereler PVC doğramadır. Taşınmaz keşif günü itibariyle kiracısı tarafından mesken olarak kullanılmaktadır.

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