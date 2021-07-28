Ankara'da icradan satışa çıkan daire fiyatıyla şaşırtıyor! Tarih belli oldu

Ankara Batı İcra Dairesi tarafından Sincan İlçesinde bulunan 89 metrekare 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 230 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan villanın satış tarihi 16 Eylül 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Meskende antre, hol zemini seramik kaplı, duvarları ve tavanları alçı sıva üzeri boyalı olup kartonpiyerlidir. Salon ve odaların zeminleri laminat parke kaplı, tüm bu mahallerin duvarları ve tavanları alçı sıva üzeri boyalı olup kartonpiyerlidir. Mutfak zemini, tezgah alnı ve duvarları seramik kaplı, tavanı alçı sıva üzeri boyalı ve kartonpiyerlidir. Mutfak tezgahı mermer olup tezgahın altında ve üstünde profil çerçeve kapaklı dolaplar mevcuttur. Banyo zemini ve duvarları seramik kaplı, tavanı sıva üzeri boyalıdır. İçerisinde ayaklı lavabo, klozet, kabinli duş teknesi bulunmaktadır. Wc zemini ve duvarları seramik kaplı, tavanı düz sıva üzeri boyalıdır. İçerisinde hela taşı ve lavabo bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik, iç kapıları panel kapı, pencereleri ahşap doğramadır. Isıtma doğalgaz yakıtlı kombi tesisatı ile sağlanmaktadır.

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