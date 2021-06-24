İstanbul’da tatil yaşamı!

İstanbul Zeytinburnu'ndaki sahil şeridi üzerine Emlak Konut güvencesiyle Özak GYO, Ziylan Gayrimenkul ve Yenigün İnşaat ortaklığında 111 bin metrekarede hayata geçirilen Büyükyalı projesi, 'tatil gibi yaşam' imkanı veriyor. Sakinlerine dışarı çıkmadan dünya mutfağı restoranlar, çok amaçlı sergi salonları, yeni nesil kahveciler, sinema salonları, organik pazarı ile günlük yaşama dair pek çok şeyi sunan projede, 1+1'den 5+1'e, farklı tarz ve beklentilere karşılık verecek konut tipleri yer alıyor.
- Emlak&OTO
- 24.06.2021 Gazete