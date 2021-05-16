Bursa'da bulunan 7. İcra Dairesi tarafından Nilüfer ilçesindeki 58 metrekare büyüklüğündeki dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 145 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan evin satış tarihi 31 Mayıs 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Bina dış cephe duvarları sıvalı, mantolamalı ve boyalı, giriş kapısı demir doğramalı ve camlı, merdiven basamak ve sahanlıkları mermer, çatısı arduaz kaplıdır.Keşif tarihinde borçluya ait taşınmazın içine girilmiş olup halihazırda kiracı tarafından ticari işletme(Akuğur Alışveriş Merkezi) olarak kullanılmakta olduğu anlaşılmıştır. Bina giriş kapısının sağ kısmında yer alan taşınmazın her ne kadar fiiliyatta ticari işletme(Akuğur Alışveriş Merkezi) içerisinde yer alsa da taşınmazın mimari projeleri incelendiğinde mesken amaçlı inşa edildiği ve projesine göre antre, salon, açık mutfak, oda ve banyo+wc den oluştuğu tespit edilmiştir. Taşınmazın halihazırda bodrum katta yer alan diğer bağımsız bölümlerle ayıran duvarın olmadığı, B Blok 9, 10, 11, 12 Nolu Bağ Bölümler ile C Blok 9, 10, 11 ve 12 Nolu Bağ Bölümlerin ticari işletme(Akuğur Alışveriş Merkezi) olarak birlikte kullanıldığı gözlemlenmiştir. Taşınmazın fiiliyatta ön kısmı güneybatı yönüne cepheli olup ticari işletmenin şarküteri ve ürün standlarının bulunduğu kısımda yer aldığı gözlemlenmiştir. Taşınmazın duvarları alçı sıvalı ve boyalı, şarküteri kısmının duvarları ile zemini seramik kaplıdır. Arka cephedeki bant pencereleri pvc doğramalı ve camlı olmakla birlikte tavanında karo alçıpan paneller bulunmaktadır. Taşınmazın tavanında fan coil ısıtma ve soğutma sistemi mevcuttur. Kıymet takdirinin yapılması istenilen taşınmazın netalanı 51,00 m², brüt alanı 58,00 m² dir. Genellikle mesken amaçlı kullanılan ayrık nizam 5-6 katlı binaların bulunduğu bir mahallede yer alan borçluya ait taşınmaz Bursa şehir merkezine uzak konumdadır.Borçlunun hissesi tamdır.

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