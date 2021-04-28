Kastamonu'da bulunan Tosya İcra Dairesi tarafından Kastamonu Tosya'da bulunan 148 metrekare büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 141 bin 597 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan evin satış tarihi 17 Haziran 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Kastamonu ili Tosya İlçesi, Cumhuriyet Mah. Kocaragıppaşa mevkii 378 ada 49 parsel. Ana taşınmaz yüzölçümü 590,71 m² olup mesken vasıflı, ana taşınmazın niteliği ise tapu kaydında kargir bina ve arsası olarak yazılıdır. Taşınmaz bodrum kat dahil 5 katlı betonarme yapının üçüncü katında 9 no.lu bağımsız bölüm daire 3 oda 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo, 1 wc ve 3 adet balkondan oluşur. Alanı yaklaşık 148,00 m²'dir. Dairenin giriş kapısı ve daire pencereleri ahşap doğramadır. Dairenin mutfak, banyo, wc ve koridor döşemeleri seramik kaplama duvarlar boyalı durumda, ahşap mutfak dolapları mevcuttur. Daire Koca Ragıp Paşa Caddesi ve Kazasker İzzet Efendi Sokağa cepheli olup şehir merkezine oldukça yakındır. Binanın merdivenleri mermer kaplama olup korkulukları demir profilden yapılmıştır. Binanın giriş kapısı demir doğramadır. Doğalgaz kolon hattı bağlantısı yapılmış ve doğalgaz abonesi alınmış ısınma ve sıcak su temininde doğalgaz kullanılmaktadır Binada asansör bulunmamaktadır.

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