Tekirdağ'da bulunan Çerkezköy İcra Dairesi tarafından Çerkezköy'de bulunan 240 metrekare büyüklüğündeki çatı piyesli daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 457 bin 150 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan evin satış tarihi 8 Haziran 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Binanın dış cephe sıvası ve boyası yapılmıştır, çatısı, ortak alanları tamamlanmıştır, yüzde yüz seviyesinde bitmiş binadır. Mesken binanın 4+çatı piyesi katında yer alıp onaylı mimari projesine göre: 4. kat 2 oda, salon, mutfak, hol, banyo, ebeveyn banyosu, wc, balkon, çatı piyesi katı ise 3 oda, kiler, banyo hol ve teras hacimlerinden oluşmaktadır. Çatı katma içten dubleks merdiven olmakla birlikte çatı katından ayrıca kata yangın çıkış kapısı bulunmaktadır. Mesken 4. Kat ve çatı katı olmak üzere toplam 223,00 m2 net kullanım alanlı ve 240,00 m2 brüt kullanım alanlıdır. Salon ve oda döşemeleri laminant kaplıdır. Mutfak, koridor ve antre laminat görünümlü seramik kaplıdır. Banyo-Wc döşeme ve duvarları seramik kaplamadır. Duvarlar alçı astar çekilmiş saten boyalıdır. Oda tavanlarında kartonpiyer imalatı mevcut olup salon, antre ve çatı katındaki geniş alanlı oda da tavan kenarlarında spot aydınlatmalı alçıpan asma tavan bulunmaktadır. Pencereler PVC Doğrama, Giriş kapısı çelik, iç kapılar lamine levha kaplamalı kapıdır. Mutfak tezgah altı ve üstü dolap mevcuttur ve MDF kaplama olarak imal edilmiştir. Mutfak tezgahı granittir. Dubleks merdiveni basamakları granit olup camlı çelik küpeşte korkuluk bulunmaktadır. Binada ısıtma doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Mesken Çerkezköy Belediyesi konut alanı içinde, elektrik, su, çöp toplama gibi belediyenin her türlü hizmetlerinden yararlanır konumdadır. Meskenin bulunduğu bina her türlü ulaşım imkânına sahiptir. Taşınmaz Çerkezköy Belediyesine takriben 550,00 metre ve Çerkezköy Devlet Hastanesine 430,00 metre mesafede bulunmaktadır.

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