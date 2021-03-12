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    • Emlak&OTO
    • 12.03.2021 10:53
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    • 12.03.2021 10:53
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    Altındağ'da uygun fiyatlı ev fırsatı! 27 Nisan'da satışa çıkıyor

    Uygun fiyata ev almak isteyen kişiler 'nun internet sitesinden satışa çıkarılan icradan satılık ev ilanlarına büyük ilgi gösteriyor. Son ilanlar arasında yer alan Altındağ'daki 3+1 80 metrekare büyüklüğündeki daireye ilgi büyük oldu.

    Ankara uygun fiyatlı ev fırsatı! 27 Nisan'da satışa çıkıyor

    22. İcra Müdürlüğü tarafından Ankara Altındağ'da bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 310 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    'nun ilan portalı üzerinden satışa çıkarılan evin satış tarihi 27 Nisan 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar:
    Ankara İli Altındağ ilçesi Aydyınlıkevler Mahallesi Simav Sokak 3/8 Altındağ adresinde bulunan 8 numaralı taşınmaz tapunun 4464 ada 8 parselinde 8/82 arsa payında kayıtlıdır. Taşınmazın imar planı 4 katlı konut alanı ayrık nizamlı konut kullanımlıdır. Ana bina betonarme karkas ve ayrık nizam yapı tarzında inşa edilmiştir. Bina bodrum + zemin 2 normal katlı inşaa edilmiştir. Son katlar çatı aralıdır. 8 nolu mesken mesken ana yapıda 2. katta yer almaktadır. Mesken fiili durum itibariyle 1 salon, 3 oda, antre-koridor, mutfak banyo, wc ve 1 adet balkon alanı vardır. 8 nolu meskenin yasal net kullanım alanı 80m2 olarak hesaplanmıştır. 1 adet balkonu mevcut olup, balkon alanı 5m2 dir. Balkon dahil toplam alan 85m2 dir. Isınma sistemi doğalgaz kombi sistemlidir. 8 nolu dairenin 8 nolu kömürlük eklentisi mevcut olup ortaklığın giderilmesi yolu ile satışa çıkartılmıştır. Gayrimenkule ilişkin geniş bilgiler dosyasında mevcuttur.

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    Haberler Emlak&OTO Ankara Altındağ'da uygun fiyatlı ev fırsatı! 27 Nisan'da satışa çıkıyor