Sivas 1. Satış Memurluğu tarafından Sivas Merkez'de bulunan 3+1 100 metrekare büyüklüğünde daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 355 bin 631 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan evin satış tarihi 17 Mart 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Sivas İl, Merkez İlçe, Gökçebostan Mah. 126 Ada, 17 Parsel nolu taşınmazdır. Tapu kaydında avlulu kerpiç ve ahşap ev olarak geçen taşınmaz parsel üzerinden tarafta bir katlı bir adet kömürlük, bir katlı kerpiç yığma ev, arka tarafta bir adet kerpiç yığma ev bulunmaktadır. Ön taraftaki bir katlı kömürlük yaklaşık 30,00 m² brüt alana sahiptir. Yapı yaklaşık 40 yaşındadır.Ön taraftaki bir katlı kerpiç yığma ev yaklaşık 100,00 m² brüt alana sahiptir. Ev 3 oda, 1 mutfak, 1 banyo-wc den oluşmaktadır. Oda taban döşemeleri ahşap kaplamalıdır. Bina yaklaşık 40 yaşındadır.Arka taraftaki bir katlı kerpiç yığma ev yaklaşık 75,00 m² brüt alana sahiptir. Ev 3 oda, 1 mutfak, 1 banyo-wc den oluşmaktadır. Oda taban döşemeleri ahşap kaplamalıdır. Bina yaklaşık 40 yaşındadır.