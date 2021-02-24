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    • Emlak&OTO
    • 25.02.2021 08:16
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    • 25.02.2021 08:16
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    Fiyatı 40.000 TL düşen sıfır araç modelleri: , , Peugeot Renault... Herkes zam beklerken dumur oldu!

    40 bin TL indirim uygulanan 2021 model sıfır araç modellerini sizler için bir araya getirdik. sonrası firmalar tarafından uygulanan ufak çaplı indirimler birçok sıfır araç modelinin yüzde 80'lik vergi diliminde yüzde 50'lik vergi dilimine inmesine neden oldu. İşte indirim uygulanan ve indirim uygulanması muhtemel araç modellerinin listesi…. Sıfır bir araç almak istediğinizde eğer önceden herhangi bir deneyim sahibi değilseniz ve beğendiğiniz araç modeli bayinin stoğunda yer alıyorsa bu işlemlerin en çok 2-3 saat sürdüğünü hatırlatmakta fayda var. Eğer araç stokta yer almıyorsa aracınıza extra özellikler ekletmeniz veya bulunan ülkeden siparişiniz duruma göre 1-3 ay sürebilir.

    Herkes zam beklerken dumur oldu! Fiyatı 40.000 TL düşen sıfır araç modelleri...

    Herkes zam beklerken dumur oldu! Fiyatı 40.000 TL düşen sıfır araç modelleri: Pek çok 2021 model sıfır araba modellerine yaklaşık olarak 40.000 TL çevresinde indirim geldi. Hepimizin yakından bildiği üzere yeni ÖTV kanunu sonrasında satış maliyeti 130 bin TL'nin altında bulunan araçlara yüzde 50 ÖTV artı yüzde 18 Katma Değer Vergisi uygulanırken 130 bin TL'nin üzerinde satış maliyetine sahip araçlara yüzde 80 ÖTV artı yüzde 18 Katma Değer Vergisi vergisi uygulanıyor. Otomotiv devleri ise 130 bin bandına yakın vasıtaların maliyetlerine 500- 1000 TL etrafında yaptıkları bir indirim ile yüzde 80'lik vergi diliminden yüzde 50'lik vergi dilimine düşürerek ortalama 40 bin TL etrafında bir indirimi maliyetlerine yansıttı.


    ŞUBAT AYININ EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI

    Otomotiv şirketleri sıfır arabalarının fiyatlarını güncellemeyi bitirmek üzere. Türkiye'de satış yapan markaların şubat ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modellerini aşağıda listeledik. Liste hazırlanırken markaların en ucuz modeli dikkate alınmıştır. Bugüne kadar açıklanan şubat ayı en ucuz sıfır araba fiyatları aşağıdadır. Yayınlanan araç fiyatları tavsiye edilen sıfır otomobil fiyatlarıdır. Fiyatlar, yetkili satıcılara göre farklılık gösterebilir. Hem kampanyadan faydalanmak hem de en uygun sıfır arabayı almak isteyenler için, şubat ayındaki uygun araba modellerini derledik. İşte 24 Şubat 2021 tarihi itibari ile en ucuz sıfır arabalar listesi...

    Aralık 2020 BMW 118i Fiyatı: 401 bin 300 lira

    Ocak 2021 BMW 118i Fiyatı: 417 bin 700 lira

    Şubat 2021 BMW 118i Fiyatı: 417 bin 700 lira

    Aralık 2020 Citroen C-Elysee Fiyatı: 192 bin 500 lira

    Ocak 2021 Citroen C-Elysee Fiyatı: 197 bin 500 lira

    Şubat 2021 Citroen C-Elysee Fiyatı: 197 bin 500 lira

        Aralık 2020 Dacia Sandero Fiyatı: 158 bin 900 lira

        Ocak 2021 Dacia Sandero Fiyatı: 158 bin 953 lira

        Şubat 2021 Dacia Sandero Fiyatı: 159 bin 050 lira

        Aralık 2020 Jeep Renegade Fiyatı: 289 bin 450 lira

        Ocak 2021 Jeep Renegade Fiyatı: 304 bin 450 lira

        Şubat 2021 Jeep Renegade Fiyatı: 304 bin 450 lira

        Aralık 2020 KIA Rio Fiyatı: 139 bin 400 lira

        Ocak 2021 KIA Rio Fiyatı: 156 bin 273 lira

        Şubat 2021 KIA Rio Fiyatı: 142 bin lira

        Aralık 2020 Mercedes A180 Fiyatı: 413 bin 500 lira

        Ocak 2021 Mercedes A180 Fiyatı: 386 bin 200 TL

        Şubat 2021 Mercedes A180 Fiyatı: 386 bin 200 TL

        Aralık 2020 Peugeot 301 Fiyatı: 192 bin 500 lira

        Ocak 2021 Peugeot 301 Fiyatı: 204 bin 192 lira

        Şubat 2021 Peugeot 208 Fiyatı: 176 bin lira

        Aralık 2021 Renault Clio Fiyatı: 137 bin 900 lira

        Ocak 2021 Renault Clio Fiyatı: 152 bin 900 lira

        Şubat 2021 Renault Clio Fiyatı: 153 bin 050 lira

        Aralık 2020 Seat Ibiza Fiyatı: 161 bin 500 lira

        Ocak 2021 Seat Ibiza Fiyatı: 170 bin lira

        Şubat 2021 Seat Ibiza Fiyatı: 170 bin lira

        Aralık 2020 Toyota Corolla Fiyatı: 190 bin 900 lira

        Ocak 2021 Toyota Corolla Fiyatı: 203 bin 600 lira

            Şubat 2021 Toyota Corolla Fiyatı: 203 bin 600 lira

            Aralık 2020 Volkswagen Polo Fiyatı: 187 bin 300 lira

            Ocak 2021 Volkswagen Polo Fiyatı: 188 bin 600 lira

            Şubat 2021 Volkswagen Polo Fiyatı: 188 bin 600 lira

            Aralık 2020 Land Rover Discovery Sport Fiyatı: 910 bin 626 lira

            Ocak 2021 Land Rover Discovery Sport Fiyatı: 1.051 bin 242 lira

            Şubat 2021 Land Rover Discovery Sport Fiyatı: 1.051 bin 242 lira

            Aralık 2020 Ssangyong Korando Fiyatı: 325 bin lira

            Ocak 2021 Ssangyong Korando Fiyatı: Güncelleniyor...

            Şubat 2021 Ssangyong Korando Fiyatı: Güncelleniyor...

            Aralık 2020 Suzuki Swift Fiyatı: 216 bin 900 lira

            Ocak 2021 Suzuki Swift Fiyatı: ...

            Ocak 2021 Suzuki Swift Fiyatı: 199 bin 900 lira

            Aralık 2020 Mitsubishi Space Star Fiyatı: 178 bin 900 lira

            Ocak 2021 Mitsubishi Space Star Fiyatı: 170 bin lira

            Şubat 2021 Mitsubishi Space Star Fiyatı: 170 bin lira

            Aralık 2020 Nissan Micra Fiyatı: 181 bin 800 lira

            Ocak 2021 Nissan Micra Fiyatı: 181 bin 800 lira

            Şubat 2021 Nissan Micra Fiyatı: 181 bin 900 lira

            Aralık 2020 Opel Corsa Fiyatı: 172 bin 900 lira

            Ocak 2021 Opel Corsa Fiyatı: 172 bin 900 lira

            Şubat 2021 Opel Corsa Fiyatı: 172 bin 900 lira

            Aralık 2020 Hyundai i10 Fiyatı: 141 bin 600 lira

            Ocak 2021 Hyundai i10 Fiyatı: 156 bin 600 lira

            Şubat 2021 Hyundai i10 Fiyatı: 157 bin 450 lira

            Aralık 2020 Skoda Fabia Fiyatı: 193 bin 900 lira

            Ocak 2021 Skoda Fabia Fiyatı: 204 bin 900 lira

            Şubat 2021 Skoda Fabia Fiyatı: Güncelleniyor...

                Aralık 2020 Volvo V60 Fiyatı: 645 bin 715 lira

                Ocak 2021 Volvo V60 Fiyatı: 677 bin 238 lira

                Şubat 2021 Volvo V60 Fiyatı: 677 bin 238 lira

                Aralık 2020 Audi A3 Sportback Fiyatı: 421 bin 355 lira

                Ocak 2021 Audi A3 Sportback Fiyatı: 421 bin 355 lira

                Şubat 2021 Audi A3 Sedan Fiyatı: 403 bin 659 lira

                Aralık 2020 Fiat Egea Fiyatı: 123 bin 900 lira

                Şubat 2021 Fiat Egea Sedan Easy Fiyatı: 130 bin 900 lira

                Aralık 2020 Honda Civic Fiyatı: 231 bin 200 lira

                Ocak 2021 Honda Civic Fiyatı: 285 bin 900 lira

                Şubat 2021 Honda Civic Fiyatı: 285 bin 900 lira

                *Fiyatlar otomotiv şirketlerinin resmi web sitesinin 4 Şubat 2021 tarihi ile verdiği fiyatlarıdır.Yayınlanan araç fiyatları tavsiye edilen sıfır otomobil fiyatlarıdır. Fiyatlar, yetkili satıcılara göre farklılık gösterebilir.

                SIFIR ARAÇ ALMANIN PÜF NOKTALARI

                Sıfır bir araç almak istediğinizde eğer önceden herhangi bir deneyim sahibi değilseniz ve beğendiğiniz araç modeli bayinin stoğunda yer alıyorsabu işlemlerin en çok 2-3 saat sürdüğünü hatırlatmakta fayda var. Eğer araç stokta yer almıyorsa aracınıza extra özellikler ekletmeniz veya bulunan ülkeden siparişiniz duruma göre 1-3 ay sürebilir.

                Araç satın alma bir marketten oyuncak araba almaya benzer. Ürünü alır-inceler beğenirseniz parayı öder aracınızı alır çıkarsınız. Araç alımında daha çok bayiler aracılık ettiği için öyle yada böyle bir bayii aracılığı ile aracınızı satın alırsınız.

                Ancak burada dikkat etmeniz bazı püf noktalar olduğunu hatırlatmak isterim. Öncelikle alacağınız aracı mümkünse –alacağınız bayiden (ücretsiz)- test edin. Eğer test aracı yoksa eşdeğer bir araç bulup inceleyin. Ayrıca bayiden alacağınız aracı görüp detaylı bir şekilde gözlemleyin. İnternet forumlarından alacağınız araçlar ilgili yakıt, arıza, opsiyon, olumlu ve olumsuz özellikler gibi yazıları okuyun.

                Aracı almaya karar verdiğinizde bayiye duruma kaparo veya doğrudan giderek satın alma işlemlerini başlatabilirsiniz. Pazarlık konusunda yeteneğiniz yoksa mümkün olduğunda pazarlama konusunda iyi biri ile gitmenizde fayda var. Alacağınız aracın farklı bayilerde de bulunacağını düşünerek marka/model aracın satılabileceği diğer bayilerle doğrudan iletişime geçerek ve ciddi bir alıcı olduğunu belirterek fiyat almaya ve bu bayiler arasında değerlendirme yapın. Bulduğunuz en uygun fiyattaki aracı almaya karar verdiğinizde bayiye giderek işlemlere başlayacaksanız. Müşteri temsilcisi/satış sorumlusu ile detaylı bilgileri aldıktan sonra para transferi gerçekleştirdiğinizde satın alma işlemi başlar. Para transferi yapıldığında aracınız bayide hazırlanmaya (kontrol/temizlik vs.) başlar.

                Plaka vs. gibi işlemler aracılarla gerçekleştiği için sizin ekstra trafik tescil vs. ile işiniz olmaz. Ancak alacağınız plakanın nüfusa kayıtlı olan yerden çıkacağını unutmayın. Örneğin aracı Adanada beğendiniz, Adana bulunan bayiden alıyorsunuz ancak nüfusta ikametgahınız Trabzon. O zaman alacağınız plaka 61 olacaktır. Alacağınız plakanın 44 olmasını istiyorsanız ikametgahınızın Malatyada olması gerekiyor. Özel bir plaka almayacaksanız otomatik olarak size bir plaka verilecektir.

                    Bu bayinin aracıları trafik tescilde plaka işlemlerini belirli saatlerde gerçekleştirirler. Örneğin 13:00 veya 17:00 gibi. Bu nedenle satış işlemlerine erken saatte başvurmanız işlemlerinizin daha hızlı olmasını sağlayacaktır. Siz bayide beklerken 'aracı (yetkili)' gider trafik tescilde işleminizi yapar ve plakayı bayiye getirirler. Plaka vs. araca montajı yapılır. Araç hazırdır. Ancak burada iki husus var Sigorta ve Kasko! Muhtemelen bayi ikisinide kendisi yapmak isteyecektir. Tanıdığınız sigortacı varsa bunlarlada yapabilirsiniz. Kasko zorunlu değil ancak trafik sigortası yaptırmadan aracı satın almayacağınızdan büyük ihtimalle bayii bu işlemi gerçekleştirecektir. Zaten bu işlemler kısa sürede yapılıyor ve fiyat konusunda size bilgi veriliyor. Bu işlemler yani kasko ve sigorta extra ödemeniz gereken tutarlar.
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