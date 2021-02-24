Herkes zam beklerken dumur oldu! Fiyatı 40.000 TL düşen sıfır araç modelleri: Pek çok 2021 model sıfır araba modellerine yaklaşık olarak 40.000 TL çevresinde indirim geldi. Hepimizin yakından bildiği üzere yeni ÖTV kanunu sonrasında satış maliyeti 130 bin TL'nin altında bulunan araçlara yüzde 50 ÖTV artı yüzde 18 Katma Değer Vergisi uygulanırken 130 bin TL'nin üzerinde satış maliyetine sahip araçlara yüzde 80 ÖTV artı yüzde 18 Katma Değer Vergisi vergisi uygulanıyor. Otomotiv devleri ise 130 bin bandına yakın vasıtaların maliyetlerine 500- 1000 TL etrafında yaptıkları bir indirim ile yüzde 80'lik vergi diliminden yüzde 50'lik vergi dilimine düşürerek ortalama 40 bin TL etrafında bir indirimi maliyetlerine yansıttı.
ŞUBAT AYININ EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI
Otomotiv şirketleri sıfır arabalarının fiyatlarını güncellemeyi bitirmek üzere. Türkiye'de satış yapan markaların şubat ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modellerini aşağıda listeledik. Liste hazırlanırken markaların en ucuz modeli dikkate alınmıştır. Bugüne kadar açıklanan şubat ayı en ucuz sıfır araba fiyatları aşağıdadır. Yayınlanan araç fiyatları tavsiye edilen sıfır otomobil fiyatlarıdır. Fiyatlar, yetkili satıcılara göre farklılık gösterebilir. Hem kampanyadan faydalanmak hem de en uygun sıfır arabayı almak isteyenler için, şubat ayındaki uygun araba modellerini derledik. İşte 24 Şubat 2021 tarihi itibari ile en ucuz sıfır arabalar listesi...
Aralık 2020 BMW 118i Fiyatı: 401 bin 300 lira
Ocak 2021 BMW 118i Fiyatı: 417 bin 700 lira
Şubat 2021 BMW 118i Fiyatı: 417 bin 700 lira
Aralık 2020 Citroen C-Elysee Fiyatı: 192 bin 500 lira
Ocak 2021 Citroen C-Elysee Fiyatı: 197 bin 500 lira
Şubat 2021 Citroen C-Elysee Fiyatı: 197 bin 500 lira