Ankara Altındağ'da 205 bin TL'ye satılık daire fırsatı

Başkentte bulunan Ankara 16. İcra Dairesi tarafından Altındağ ilçesinde bulunan 96 metrekare büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Daire için 205 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 7 Nisan 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte öne çıkan bilgiler:

Meskenin giriş kapısı çelik kapıdır.Bağımsız bölüm mahallen: antre, 3 oda, salon, mutfak, Wc, banyo ve 1 balkondan müteşekkildir.Antrede zemin seramik, duvarlar ve tavan sıva üzeri boyalıdır. Salon ve odaların yer döşemesi laminant parke kaplı, duvarlar ve tavan sıva üzeri boyalıdır.Mutfak zemini seramik ve duvarlar sıva üzeri boyalıdır. Mutfak tezgâhı mermer, tezgâh alnı seramik, tezgâhın altında ve üstünde ahşap dolapları yapılıdır. Banyo, Wc zemin ve duvarları seramiktir. Wc de helataşı ve lavabo; banyoda, küvet, klozet ve lavabo mevcuttur. Yatak odasının banyo duvarından kapı açılarak banyoya antre ile birlikte ikinci ulaşım sağlanmıştır.Balkon zemini seramiktir. Cam balkon ile kapatılmıştır Pencereler PVC+ısıcamlı doğrama, iç kapılar panel kapıdır.Bağımsız bölüm kombi sistem ısıtmalı ve doğalgazlıdır.Mesken bina girişine göre sol ön ve yan tarafta, kuzey ve batı yönlerinde çift cephelidir. Meskenin faydalı kullanım alanı Harita Kadastro Mühendisi tarafından içten içe yapılan ölçülere göre 4,00 m balkon dahil 96,00 m² olarak hesaplanmıştır.

İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın