Bursa 19. İcra Dairesi tarafından Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan 104 metrekare büyüklüğündeki dükkanın icradan satışa çıkarılacağı açıklandı. İlanda dükkan için belirlenen muhammen bedel 220 bin TL olarak açıklandı. İlanla ilgili duyuru Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı olan ilan.gov.tr üzerinden yapılırken, satış tarihi ise 29 Mart 2021 olarak duyuruldu. Dükkana ilişkin bilgilerin bulunduğu ilanda, "Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Yirmi bloktan oluşan site içerisinde bulunmakta olup, içerisinde açık otopark alanı, sosyal donatı ve peyzaj alanları bulunmaktadır. Dükkân alanı site içerisinde kalan ve site dışıyla bağlantısı olmayan bir kısımda bulunmaktadır. Konu taşınmazın içinde bulunduğu yapıda zemin katlar ticari, diğer katlar mesken olarak kullanılmaktadır. Çevre yapılar genellikle ayrık nizam 3-4 katlı yapılmıştır.Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Şehit Ayhan Yıldız Caddesine cephe, Bursa Çevreyoluna 500 m ve Mudanya Yoluna 500 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir merkezine 13,00 km uzaklıkta bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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