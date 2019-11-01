Blueground yatırım atağında

Dünyada İstanbul'un da aralarında bulunduğu 9 farklı şehirde konaklama hizmeti sunan Blueground, B serisi yatırım turunu tamamladı. Blueground Kurucu Ortağı Kurtuluş Cumhur Korkmaz, 50 milyon dolarlık yeni yatırımla küresel büyümelerine hız vereceklerini belirterek, "Dünyada yeni şehirlere açılırken, İstanbul'da bugün yaklaşık 400 olan daire sayımızı 2020 yılında bine ulaştıracağız" dedi.
HEDEF 50 BİN
Türk ve Yunan ortaklı Blueground; İstanbul, Atina, Dubai, New York, Los Angeles, San Francisco, Boston, Chicago ve Washington DC'de 2 bin 800 daire ile faaliyet gösteriyor. Westcap Investment Partners ve Prime Ventures'ten 50 milyon dolarlık yatırım alan şirket, 2019 sonuna kadar Londra, Paris ve Seattle'da hizmet vermeye başlayacak. Yeni açıklanan B serisi yatırımıyla, bugüne kadar aldığı toplam yatırım tutarını 78 milyon dolara yükselten Blueground, 2023 yılında ise Amerika ve Avrupa başta olmak üzere 50 farklı dünya şehrinde 50 bin daireden oluşan bir portföy sunmayı hedefliyor.
HEDEF 50 BİN
Türk ve Yunan ortaklı Blueground; İstanbul, Atina, Dubai, New York, Los Angeles, San Francisco, Boston, Chicago ve Washington DC'de 2 bin 800 daire ile faaliyet gösteriyor. Westcap Investment Partners ve Prime Ventures'ten 50 milyon dolarlık yatırım alan şirket, 2019 sonuna kadar Londra, Paris ve Seattle'da hizmet vermeye başlayacak. Yeni açıklanan B serisi yatırımıyla, bugüne kadar aldığı toplam yatırım tutarını 78 milyon dolara yükselten Blueground, 2023 yılında ise Amerika ve Avrupa başta olmak üzere 50 farklı dünya şehrinde 50 bin daireden oluşan bir portföy sunmayı hedefliyor.
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