TOKİ: Satışımızda düşme yok

Türkiye'de konut satışlarının Haziran 2019'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48.6 azalmasına rağmen, TOKİ'nin sosyal konutlarına olan talep azalmıyor. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ uygulamalarındaki konut satışlarında herhangi bir düşme söz olmadığını belirterek, "Satışa sunup da talep görmediğimiz bir projemiz yok. Hatta, bizim satışa sunduğumuz konutlar, genellikle kurayla satılan konutlardır" dedi. 5 Mart 2019'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 50 bin sosyal konut müjdesi verdiğini hatırlatan Bulut, şunları söyledi: "Bu kapsamda 50 bin sosyal konutun talep toplamalarını gerçekleştirdik. Kuralarını da 19 Ağustos'ta tamamlamış olacağız. 15 bine yakınının inşasına başladık. Dolayısıyla 2019 yılında tamamının inşaatını başlatmış olacağız.
- Emlak&OTO
- 19.07.2019
- Gazete
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