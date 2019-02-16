SİNPAŞ’ta herkese göre bir ev var Bu yıl bin konut satmayı hedefleyen Sinpaş’ın ‘45+5’ kampanyasnıdaki 3 bin konutun fiyatı 350 bin liradan başlıyor, 5 milyon liraya kadar çıkıyor.

Gayrİmenkul sektöründe 45'inci yılını dolduran Sinpaş, yeni yaşını '45 +5' kampanyasıyla kutluyor. Kampanya kapsamında satışa sunulan 13 projedeki 3 bin konutun fiyatı 350 bin lira ile 5 milyon lira arasında değişiyor. Sinpaş GYO Vekili Ahmet Çelik, şirketin elinde 6 yıllık arazi stoku bulunduğunu belirterek, genel ekonomideki mevcut konjonktür düzeldiğinde yeni projelere başlayacaklarını söyledi. Dövizdeki dalgalanmanın gayrimenkul sektörünü etkilediğini ifade eden Çelik, "12 aylık maliyet artışı yüzde 45 gibi bir orana geldi. Artan maliyetler fiyatlara yansıtılmadı, yeni projelerde bu fiyatlarla satışa çıkılması mümkün değil" dedi. Sinpaş'ın 45 yılda 61 proje yaptığını ve onbinlerce konut ürettiğini anlatan Çelik, " inşaat denilince akla gelen ilk markalardan biriyiz. 45 yıllık yolculuğumuzda yüzbinlerce kişiyi ev sahibi yaptık. Sadece konut değil, ticari gayrimenkulde de iddialı projelerimiz bulunmaktadır" şeklinde konuştu.



YENİ KAMPANYA

Seba Gacemer de 2018'de bin 62 adet bağımsız bölüm satışı gerçekleştirdiklerini ve 700 milyon lira civarında ciro elde ettiklerini açıkladı. 2019'da bin konut satmayı hedeflediklerini anlatan Gacemer, "Mevcut 13 konut projemizde kampanya başlattık. Satışta olan 3 binin üzerinde bağımsız bölüm var" diye konuştu. Gacemer, yakın zamanda ticari alanlara yönelik bir kampanyaya daha başlayacaklarını kaydetti. Sinpaş'ın geçen yıl 7 projede toplam 4 bin 691 bağımsız birimin yapımına başladığını vurgulayan Gacemer, mevcut 13 projenin toplam değerinin yaklaşık 4 milyar lira civarında olduğunu da sözlerine ekledi.







Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik



1 HAFTA+5 DAKİKADA 67 KONUT SATTI

45+5 kampanyasını, Pablo Picasso'nun '40 yıl artı 5 dakikalık tecrübe' hikayesinden esinlenerek oluşturdukları anlatan muhakkak suyu olan, her biri kendine has özellikler sunan 13 farklı projemiz kampanyaya dahil" dedi. Gacemer, "Kampanya kapsamında bir haftada 67 konut sattık" açıklamasında bulundu.



YAVUZ sektöründe 45'inciyılını dolduranSinpaş, yeni yaşını 'kampanyasıyla kutluyor.Kampanya kapsamındasatışa sunulan 13 projedeki3 bin konutun fiyatıarasında değişiyor. SinpaşGYO Yönetim Kurulu BaşkanVekilişirketinelinde 6 yıllık arazi stokubulunduğunu belirterek,genel ekonomideki mevcutkonjonktür düzeldiğinde yeniprojelere başlayacaklarınısöyledi. Dövizdekidalgalanmanınetkilediğini ifadeeden Çelik, "12 aylık maliyetartışıbirorana geldi. Artan maliyetlerfiyatlara yansıtılmadı, yeniprojelerde bu fiyatlarlasatışa çıkılması mümkündeğil" dedi. Sinpaş'ın 45yılda 61 proje yaptığını vekonut ürettiğinianlatan Çelik, " Türkiye 'deinşaat denilince akla gelen ilkmarkalardan biriyiz. 45 yıllıkyolculuğumuzda yüzbinlercekişiyi ev sahibi yaptık.Sadece konut değil,de iddialıprojelerimiz bulunmaktadır"şeklinde konuştu. Sinpaş GYO Genel Müdürüde 2018'de bin 62 adet bağımsız bölüm satışı gerçekleştirdiklerini vecivarında ciro elde ettiklerini açıkladı. 2019'da bin konut satmayı hedeflediklerini anlatan Gacemer, "Mevcutkampanya başlattık. Satışta olan 3 binin üzerinde bağımsız bölüm var" diye konuştu. Gacemer, yakın zamandadaha başlayacaklarını kaydetti. Sinpaş'ın geçen yıl 7 projede toplam 4 bin 691 bağımsız birimin yapımına başladığını vurgulayan Gacemer, mevcut 13 projenin toplam değerinin yaklaşıkcivarında olduğunu da sözlerine ekledi.Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelikkampanyasını,40 yıl artı 5 dakikalık tecrübe' hikayesinden esinlenerek oluşturdukları anlatan Seba Gacemer , "Şehrin içinde, ormanın yanı başında, sosyal alanları zengin,, her biri kendine has özellikler sunan 13 farklı projemiz kampanyaya dahil" dedi. Gacemer, "Kampanya kapsamında bir haftadasattık" açıklamasında bulundu.YAVUZ KARAMAN TÜM MANŞETLER