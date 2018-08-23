Beylıkdüzü’nde ev Balıkesir’de arsa

Emlakjet'in verilerine göre, yılın ilk yarısında konut araması yüzde 35 arttı. Gayrimenkul sektörünün dinamiklerine paralel olarak, aramalar son 2 ayda hareketlendi. Kiralık konut aramasının yoğunlaştığı bu dönemde, hem kiralık hem satılık daire aramasında İstanbul'da Beylikdüzü zirveye otururken, satılık dairede Aydın ilk kez İzmir'i solladı. Arsa aramalarında ise Balıkesir'in Gönen ilçesi, sanayideki gelişimiyle ilk kez zirveye oturdu. İlk 6 aylık dönem verilerine göre hazırlanan analizde, potansiyel vaad eden ilçeler de sıralandı. Bu dönemde Emlak Konut GYO'nun THY işbirliğiyle en az 10 bin konutluk proje gerçekleştireceğini duyurmasıyla, Arnavutköy yeniden gündeme geldi. 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul'a yakınlığıyla, kentin önemli lokasyonlardan biri olan ilçede son 5 yılda konut değerleri yüzde 120 arttı.
YEŞİL ALAN ETKİSİ
Atatürk Havalimanı'nın Central Park'ı 3'e, Hyde Park'ı 8'e katlayabilecek ölçüde yeşil alana dönüştürülecek olmasının, Bakırköy başta olmak üzere en çok havaalanına 5 kilometre mesafedeki 5 ilçede konut değerlerini pozitif yönde etkilemesi bekleniyor. Bu ilçeler Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Bakırköy olarak sıralanıyor.
Kadıköy yükselişte
Kadıköy'de, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre kiralık daire aramasında yüzde 12 yükseliş var. Ziverbey hattı oturum için tercih edilirken, en fazla Bostancı Mahallesi aranıyor. Yazlık konut aramalarında ise ilk 5'te sırasıyla Aydın, Sakarya, Keşan ve Bodrum yer alıyor. Onları İzmir, Antalya, Çanakkale ve Balıkesir takip ediyor.
YAVUZ KARAMAN
YEŞİL ALAN ETKİSİ
Atatürk Havalimanı'nın Central Park'ı 3'e, Hyde Park'ı 8'e katlayabilecek ölçüde yeşil alana dönüştürülecek olmasının, Bakırköy başta olmak üzere en çok havaalanına 5 kilometre mesafedeki 5 ilçede konut değerlerini pozitif yönde etkilemesi bekleniyor. Bu ilçeler Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Bakırköy olarak sıralanıyor.
Kadıköy yükselişte
Kadıköy'de, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre kiralık daire aramasında yüzde 12 yükseliş var. Ziverbey hattı oturum için tercih edilirken, en fazla Bostancı Mahallesi aranıyor. Yazlık konut aramalarında ise ilk 5'te sırasıyla Aydın, Sakarya, Keşan ve Bodrum yer alıyor. Onları İzmir, Antalya, Çanakkale ve Balıkesir takip ediyor.
YAVUZ KARAMAN
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