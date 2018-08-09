OKAN Holding'in ABD'nin Miami kentinde hayata geçirdiği Okan Tower, daha temeli atılmadan büyük ilgiyle karşılaştı. Şimdiden 30-40 dairesi satıldı. Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Okan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Okan, 70 katlı Okan Tower projesiyle ilgili, "Miami'de temel atmadan 30-40 dairemiz satıldı bile. Konut fiyatları Türkiye'den ucuz. Metrekaresi 7 bin dolar. Toplam yatırım 300 milyon dolar. 4 yılda tamamlanacak" dedi. Okan, hastanelerle birlikte eğitim yatırımına 300-400 milyon dolar harcadıklarını belirterek, "Tuzla'da Okan Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Acıbadem'de polikliniğimiz, Mecidiyeköy ve Tuzla'da diş hastanelerimizle Türkiye'nin sağlık sektörüne önemli katkılarda bulunduk" diye konuştu. Öte yandan Okan Üniversitesi, İstanbul'un en büyük ikinci kültür, sanat ve kongre merkezini açmaya hazırlanıyor. Bin 550 kişilik çok amaçlı bir konferans salonuna, 4 katlı bir kütüphaneye ve sergi salonuna, fuaye ve kokteyl alanlarına ev sahipliği yapan Bekir Okan Sanat, Kültür ve Kongre Merkezi, toplam 25 milyon dolara mal oldu. Merkez, Eylül'de hizmete girecek.
Yurt dışında yok satıyor
Etiketler: Okan Üniversitesi , Okan Tower , Bekir Okan , İstanbul , Türkiye
- 09 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.