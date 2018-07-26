Tahincioğlu’ndan satış rekoru

Gayrimenkulün öncü şirketlerinden olan Tahincioğlu, 2018 yılının ilk yarısında da rekor satış elde etti. Şirket, 429 bağımsız bölümün satışını gerçekleştirerek bu dönemde 631 milyon 556 bin liralık ciro sağladı. Tahincioğlu'nun bu başarısına, Mayıs ayında GYODER-İNDER-KONUTDER işbirliği ile başlatılan 'Birlikten Güç Doğacak Türkiye Kazanacak' kampanyasının da önemli etkisi oldu. Bu kampanya kapsamında Tahincioğlu, 130 bağımsız bölümle 140 milyon liralık satış gerçekleştirdi. Ayrıca Tahincioğlu'nun Nidapark Kayaşehir ve yine Nidapark İstinye projelerindeki satışlar da şirketi rekora taşıdı. Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, "2018'in ilk yarısını mevcut piyasa koşullarına rağmen satışlar açısından oldukça başarılı geçirdik. Emlak Konut GYO'nun açıkladığı ilk yarı satışlarına göre, Nidapark Kayaşehir ve Nidapark İstinye en çok satan ilk 5 proje arasında yer aldı" dedi.
60 AY SIFIR FAİZ FIRSATI
Nidapark Kayaşehir, Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye projeleri ile ilk 6 ayda elde ettiği satış cirosunun 535 milyon lira olduğunu belirten Tahincioğlu, yükselen konut faizlerine rağmen tüm projelerde 60 ay yüzde sıfır faiz kampanyası gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.
60 AY SIFIR FAİZ FIRSATI
Nidapark Kayaşehir, Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye projeleri ile ilk 6 ayda elde ettiği satış cirosunun 535 milyon lira olduğunu belirten Tahincioğlu, yükselen konut faizlerine rağmen tüm projelerde 60 ay yüzde sıfır faiz kampanyası gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.
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