Galatasaray’ın ‘Düşler Vadisi’ yeni alıcıları için vitrine çıktı

Galatasaray'ın Riva'daki 869 bin 362 metrekare büyüklüğündeki arazisinde yükselecek projesinin ismi belirlendi. Emlak Konut GYO ile Yılmaz İnşaat tarafından hayata geçirilecek proje Düşler Vadisi Riva - İstanbul markasıyla yükselecek. Projede farklı büyüklüklerde villa seçeneklerine yer verilerek, farklı ihtiyaçları karşılamak hedefleniyor. Projenin ilk etabında 500 civarında villa yer alacak. Projede yer alacak her villa için özel bahçe alanları da sunulacak.



DOĞAL SULAR AKIYOR

Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, projeyi bin 150 dönüm üzerinde geliştirdiklerini belirterek, "Projemizin içinde doğal sular akıyor. Bu doğal su alanlarını projeyle bütünleştiriyor ve arazinin en alt kotunda da bir göl planlıyoruz. En ince ayrıntısına kadar hassasiyetle geliştirdiğimiz projemizin konseptini kapsayacak bir isim belirledik. Düşler Vadisi ismiyle lanse edeceğimiz projemizde ön talep toplama dönemini de başlattık" dedi.