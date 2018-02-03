İnşaatçının yeni rotası İzmir
Markalı konut firmaları, bugünlerde İzmir’de proje geliştirmek için adeta birbiriyle yarışıyor, kentteki yeni projelerini birbiri ardına görücüye çıkarıyor
NUHOĞLU'NDAN İKİNCİ SİTE
Pana Yapı ise İzmir'in gözde ilçelerinden Çeşme'de Jardin Eden projesiyle bölgedeki iddiasını ortaya koydu. Çeşme Jardin Eden projesi 124 bin metrekare alan üzerinde, 150 milyon liralık yatırımla inşa ediliyor. Nuhoğlu İnşaat ise İller Bankası işbirliğiyle Konak'ta hayata geçirdiği Yenitepe İzmir projesinin ardından 74 dairelik Marine Ceşme için kolları sıvadı. Mahal Bomonti'yi inşa eden Ankaralı Türkerler Holding de İzmir'de yatırım yapan büyük gruplar arasında yer alıyor.
YENİ PROJELER YOLDA
Öte yandan sektörün tanınmış markaları İzmir'de yeni projelere başlamak için gün sayıyor. Demir İnşaat, gecikmeler yaşamış olsa da Gaziemir projesini bu yıl lanse etmeyi hedefliyor. Hayat Grubu, Torunlar Grubu ve Sur Yapı ise Henkel'e ait olan Turyağ Fabrikası üzerinde karma bir proje planlıyor. Emlak Konut GYO'nun Haziran 2017'de ihale ettiği Alsancak'taki Tariş arazisi de İstanbullu firmaların ilgisini çekti. Arsanın ilk etabı için açılan ihaleyi, 1 milyon 672 bin lira hasılat ve yüzde 35 idare payı taahhüdü ile kazanan Teknik Yapı, proje için Halk GYO ile ortaklık kurunca, bir dev marka daha İzmir'e adım atmış oldu. Arazinin 78.5 bin metrekarelik ikinci etabı için açılan ihalede ise ipi, 2 milyar 200 milyon lira taahhüt eden Pekintaş Yapı - Burakcan İnşaat İş Ortaklığı göğüsledi.
İSTANBUL'U SOLLADI
■ CUSHMAN & Wakefield Yönetici Ortağı Toğrul Gönden, Kasım sonu itibariyle Türkiye genelindeki konut satış istatistiklerine göre, İstanbul'daki artışın yıllık bazda yüzde 3.94'te kaldığına, İzmir'deki konut satışlarının ise yüzde 4.89 oranında arttığına dikkat çekti. Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi'ne göre ise fiyatların Türkiye genelinde yüzde 10, İstanbul'da yüzde 6 ve İzmir'de yüzde 19 arttığını ifade eden Gönden, bu rakamların markalı konut üreticilerini İzmir'e yönlendirdiğini söyledi.
Yavuz KARAMAN
Etiketler: emlak konut , sur yapı , Teknik Yapı , İzmir , İstanbul , Türkiye
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Gazete
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