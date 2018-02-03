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İnşaatçının yeni rotası

Markalı konut firmaları, bugünlerde ’de proje geliştirmek için adeta birbiriyle yarışıyor, kentteki yeni projelerini birbiri ardına görücüye çıkarıyor

İnşaatçının yeni rotası İzmir
İstanbul'daki sıcak rekabet ve tüketici talepleri, lu markalı konut firmalarını, 'nin başka kentlerinde projeler üretmeye yönlendiriyor. ; dinamik nüfusu, turizm ve yabancı yatırımcı potansiyeli, hızlı göç alması ile kentsel dönüşüm ve yenileme ihtiyacıyla Anadolu kentleri arasında açık ara öne çıkıyor. İzmir'de özellikle Alsancak, Bornova-Bayraklı, Buca, Narlıdere ve Mavişehir bölgeleri yeni konut projelerine ev sahipliği yapıyor. DAP Yapı'nın İstanbul dışındaki ilk yatırım olan DAP İzmir, Bornova'da 31- 32 katlı 2 blokta 707 konut ve ticari alanlardan oluşuyor. DAP İzmir'i 400 milyon lira yatırımla hayata geçiren şirket, kentte 3 milyar liralık en az 3 proje hedeflediğini açıkladı. Soyak Yapı, İzmir'de şimdiye kadar Soyak Mavişehir, Soyak Mavişehir Optimus ve Soyak Siesta olmak üzere 3 büyük projede 5 bin konut inşa etti.

NUHOĞLU'NDAN İKİNCİ SİTE
Pana Yapı ise İzmir'in gözde ilçelerinden Çeşme'de Jardin Eden projesiyle bölgedeki iddiasını ortaya koydu. Çeşme Jardin Eden projesi 124 bin metrekare alan üzerinde, 150 milyon liralık yatırımla inşa ediliyor. Nuhoğlu İnşaat ise İller Bankası işbirliğiyle Konak'ta hayata geçirdiği Yenitepe İzmir projesinin ardından 74 dairelik Marine Ceşme için kolları sıvadı. Mahal Bomonti'yi inşa eden Ankaralı Türkerler Holding de İzmir'de yatırım yapan büyük gruplar arasında yer alıyor.

YENİ PROJELER YOLDA
Öte yandan sektörün tanınmış markaları İzmir'de yeni projelere başlamak için gün sayıyor. Demir İnşaat, gecikmeler yaşamış olsa da Gaziemir projesini bu yıl lanse etmeyi hedefliyor. Hayat Grubu, Torunlar Grubu ve Sur Yapı ise Henkel'e ait olan Turyağ Fabrikası üzerinde karma bir proje planlıyor. GYO'nun Haziran 2017'de ihale ettiği Alsancak'taki Tariş arazisi de İstanbullu firmaların ilgisini çekti. Arsanın ilk etabı için açılan ihaleyi, 1 milyon 672 bin lira hasılat ve yüzde 35 idare payı taahhüdü ile kazanan Teknik Yapı, proje için Halk GYO ile ortaklık kurunca, bir dev marka daha İzmir'e adım atmış oldu. Arazinin 78.5 bin metrekarelik ikinci etabı için açılan ihalede ise ipi, 2 milyar 200 milyon lira taahhüt eden Pekintaş Yapı - Burakcan İnşaat İş Ortaklığı göğüsledi.


İSTANBUL'U SOLLADI
■ CUSHMAN & Wakefield Yönetici Ortağı Toğrul Gönden, Kasım sonu itibariyle Türkiye genelindeki konut satış istatistiklerine göre, İstanbul'daki artışın yıllık bazda yüzde 3.94'te kaldığına, İzmir'deki konut satışlarının ise yüzde 4.89 oranında arttığına dikkat çekti. Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi'ne göre ise fiyatların Türkiye genelinde yüzde 10, İstanbul'da yüzde 6 ve İzmir'de yüzde 19 arttığını ifade eden Gönden, bu rakamların markalı konut üreticilerini İzmir'e yönlendirdiğini söyledi.


Yavuz KARAMAN
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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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