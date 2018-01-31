İnşaatçının gözü torba yasada

Konut sektörüne yönelik teşviklerin bitmesiyle tüketiciye sağlanan yüzde 11’lik avantajın ortadan kalktığına dikkat çeken Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Akbal, torba yasayla getirilecek yeni teşvikleri beklediklerini söyledi
FuzulGrup Yönetim Kurulu Başkanı ve 3. İstanbul Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi MahmutAkbal, Türkiye'de metrekare fiyatı 6 bin liranın üzerinde olan projelerin satışta çok zorlandığını belirterek "Faizler böyle gider, hükümet de yeni tedbirler almaz ise sektör biraz daha zorlanır" dedi. 2017'de devletin KDV'yi düşürmesi, damga vergisini sıfırlaması ve tapu harcını yüzde 50 indirmesi gibi teşviklerle vatandaşa yüzde 11'in üzerindeindirim sağladığını ifade eden Akbal, "Bu sene o da yok, devletin burada yolu açması lazım. Bunun da yolu ya krediyi ucuzlatmak ya da katkıda bulunmaktır. Torba yasada çıkmasımuhtemel teşviklerle ilgilibeklentilerimiz de bu yönde" diye konuştu.
YAP-SABIR DÖNEMİ
Şu anda bankaların konut kredisi vermeyi reddettiğini ifade eden Mahmut Akbal, kredi almak isteyen 10 kişiden 6'sının bankalardan eli boş döndüğünü söyledi. Konut kredi faizlerinin yüksek olduğuna da dikkat çeken Akbal, "Artık sektörde yap-sat modeli, yap-sabır modeline dönüşüyor. Bunun için de mali yapısı güçlü şirket olmak gerekiyor" açıklamasında bulundu. Konut kredilerinin seyrine paralel olarak şirketlerin kendi finansman modellerini oluşturduğuna değinen Mahmut Akbal, şunları söyledi: "Mesela biz Fuzul Grup olarak Başakcity'de 60 ayvade ile topraktan senetlesatış yapıyoruz, bankayıkarıştırmıyoruz. Tüketicinin en konforlu şekilde daire sahibi olması lazım. Koruyucu önlemleri devlet almak zorunda ve en düşük maliyetle sunması gerekiyor ki hareketlilik oluşsun. Yoksa 10 senelik satışlar hayal olur."
MAHMUT AKBAL-ÖMER SAYLIK
GÜNDE1 DAİRESATIYOR
Seha Yapı Yönetim Kurulu Üyesi ve 3. İstanbul Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saylık, 3. İstanbul Başakşehir'in ilk 2 etabındaki dairelerin yüzde 70'ini sattıklarını açıkladı. Bunun 420 daireye tekabül ettiğini kaydeden Saylık, "Bu da günde 1 daire sattığımız anlamına geliyor ki hedefimiz buydu. 3. etabı satışa sunmaya hazırlanıyoruz" diye konuştu.
YABANCIKANALİSTANBUL'AYAKIN ARSApeşinde
Mahmut Akbal, Kanal İstanbul projesinin yabancıya konut satışından çok arsa satışının hızlandıracağını öne sürdü. Yabancı yatırımcıların Türkiye'de büyük yatırımlarını arsaya yaptıklarını ifade eden Akbal, "Son 3 yıldır özellikle yabancılar arsa keşfi için gelip gidiyorlardı. Kanal İstanbul bu anlamda özellikle yabancılara hitap eden bir proje. Zaten Kanal İstanbul arazi geliştirmeye yönelik bir proje" dedi.
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