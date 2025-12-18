Bakan Işıkhan'dan 2026'da geçerli olacak asgari ücret açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret tespit sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, sosyal diyaloğun gereği olarak işçi sendikalarıyla istişarelerin devam ettiğini ifade etti. Bu kapsamda önce TÜRK-İŞ'i, ardından HAK-İŞ'i ziyaret ettiğini belirten Işıkhan, her iki sendikanın da görüş ve taleplerini dinlediklerini kaydetti.

"Masada Olmasalar da Taleplerini Aldık"

İşçi kesiminin Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer almamasına değinen Bakan Işıkhan, bunun sürecin tamamen dışında kalındığı anlamına gelmediğini vurguladı. Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret ederek adeta ayrı ayrı "masalar kurduklarını" belirterek, sendika başkanlarının asgari ücrete ilişkin taleplerini ve geleceğe yönelik tekliflerini aldığını söyledi.

Talepler Komisyona Taşınacak

Bakan Işıkhan, sendikalardan alınan tüm görüşlerin Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda paylaşılacağını ifade etti. Komisyon toplantısına katılacağını belirten Işıkhan, işçi sendikalarının dile getirdiği talepleri diğer komisyon üyelerine bizzat aktaracağını kaydetti.

Birçok Parametre Dikkate Alınacak

Asgari ücretin belirlenmesinde tek bir ölçütün olmadığını vurgulayan Işıkhan, enflasyon, satın alma gücü, sosyal politika ihtiyaçları ve uluslararası hesaplamalar gibi birçok parametrenin değerlendirmeye alınacağını söyledi. 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin, işçilerin refahını ve alım gücünü koruyacak nitelikte olması için hassasiyet gösterileceğini ifade etti.

"Şu Aşamada Bir Rakam Yok"

Gazetecilerin rakam sorularını da yanıtlayan Bakan Işıkhan, şu an için herhangi bir rakamın gündemde olmadığını belirtti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanma amacının da bu değerlendirmeleri yapmak olduğunu söyleyen Işıkhan, sürecin sosyal diyalog çerçevesinde ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Mutabakat Vurgusu

Açıklamasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde işçi ve işveren kesimiyle birlikte hareket edileceğini belirten Bakan Işıkhan, asgari ücret konusunda ortak bir mutabakata ulaşılacağına inandığını söyledi.