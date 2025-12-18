Bakan Işıkhan’dan Asgari Ücret mesaisi! ''Sosyal diyalog süreçlerini başlatıyoruz''

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, asgari ücret sürecine ilişkin sosyal diyalog mekanizmalarını devreye aldıklarını belirtti.

Masada işçi kesiminin yer almamasının önemli bir eksiklik olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Işıkhan, sürecin istişarelerle ilerlediğini vurguladı. Bakan Işıkhan, "Biraz önce TÜRK-İŞ'in masasına gittik ve görüşlerini aldık. Şimdi de HAK-İŞ masasında istişarelerde bulunduk. Aldığımız bu görüşleri komisyona ve genel müdürümüze ileterek sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesine katkı sağlayacağız" dedi.

Işıkhan, tüm tarafların görüşlerinin dikkate alındığını ve karar alma sürecinin şeffaf bir şekilde yürütüleceğini belirterek, sosyal diyalog temelinde hareket etmeye devam edeceklerini söyledi.