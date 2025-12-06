PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye inşaatta dünya ikincisi: Günde 550 konut yeniden yükseliyor

Bakan Kurum, Türk müteahhitlik sektörünün 137 ülkede faaliyet gösterdiğine vurgu yaparak, “En büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi’nde 45 firmamız ile dünya ikincisiyiz” dedi.

Kaynak Gazete
Türkiye inşaatta dünya ikincisi: Günde 550 konut yeniden yükseliyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde inşa seferberliğinin tamamlanma aşamasına geldiğini vurguladı.

Bakan Kurum, Türkiye'nin şehircilik vizyonu ve konut politikalarına ilişkin konuşurken Türk müteahhitlik sektörünün 137 ülkede faaliyet gösterdiğini belirtti. "En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi'nde 45 firmamız ile dünya 2'ncisiyiz" diyen Kurum, bu gücü sahada da etkin şekilde kullandıklarını söyledi.
Asrın en büyük dayanışmasının, asrın felaketi sonrasında görüldüğünü vurgulayan Kurum, "11 ilde 3 bin 481 ayrı şantiyede 200 bin mimar, mühendis, işçi ve emekçi kardeşimiz arı gibi çalışıyor. Bugün Türkiye, deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut inşa eden adeta bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı yeniden kuran bir ülkedir" diye konuştu.

2 hafta önce Adıyaman'da 350 bininci konut ve iş yerlerini afetzede vataandaşlara teslim ettiklerini açıklayan Kurum, "Afetzede kardeşlerimizin neredeyse yüzde 80'ine yakınını evlerine kavuşturduk.
Yıl bitmeden 453 bin konuttan daha da fazlasını teslim edeceğiz" dedi.

