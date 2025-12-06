Togg Sıfır Faiz Kampanyası başladı mı? Togg kampanya şartları ne?

PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye’nin yerli mobilite markası Togg, T10X ve T10F modelleri için sıfır faizli kredi ve uzun vadeli ödeme seçeneklerini içeren yeni bir finansman kampanyası duyurdu. Bireysel ve kurumsal kullanıcıları kapsayan avantajlı paketler, sınırlı sayıda araç için geçerli olacak.

Kampanya kapsamında hangi modellerin desteklendiği, başvuru şartlarının neler olduğu ve ödeme planlarının nasıl şekilleneceği merak konusu. Togg'un sınırlı süre ve sınırlı sayıda araç için geçerli olan kampanyası, yerli üretim otomobile erişimi daha kolay hâle getiriyor. Peki, Togg sıfır faiz kampanyası başladı mı? Başvuru koşulları neler? İşte ayrıntılar…

Togg Sıfır Faiz Kampanyasını Başladı mı?

Türkiye'nin mobilite alanındaki yerli gücü Togg, hem bireysel kullanıcılar hem de şirketler için cazip bir finansman kampanyası başlattı. T10X ve T10F modellerinde geçerli olan sıfır faiz desteği ve uzun vadeli kredi seçenekleriyle ilgili tüm detaylar netleşti. 12 ay vadeli faizsiz kredi fırsatından, 48 aya varan geniş ödeme planlarına kadar kampanya büyük ilgi gördü.

Togg sıfır faiz kampanyası başvuru şartları neler?

Togg, Aralık 2025 itibarıyla T10X ve T10F modelleri için sıfır faizli finansman desteğini resmen duyurdu. Bu özel kampanya; sadece belirlenen araç adetleri için geçerli olup, kısa süreyle sunuluyor. Yerli elektrikli araç sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat olarak öne çıkan kampanya, Togg'un anlaşmalı bankaları tarafından kredi onayı ile kullandırılıyor.

Kampanya kapsamında dikkat çeken başlıca şartlar:

  • Kampanya süresi ve araç adedi sınırlıdır.
  • Kullanıcılar aynı anda yalnızca tek bir kampanyadan yararlanabilir.
  • Togg bir finans kuruluşu olmadığı için kredi işlemleri anlaşmalı bankalar tarafından BDDK kriterlerine göre değerlendirilir.
  • Anahtar teslim fiyatlara ÖTV, KDV, MTV, plaka ve tescil ücretleri dahildir.
  • Trafik sigortası, kasko ve noter/harç masrafları kullanıcıya aittir.

TOGG T10X ve T10F Güncel Fiyat Listesi Nasıl?

TOGG T10X ve T10F Fiyatları

Togg'un Aralık ayı fiyat listesi güncellenirken, hem T10X hem de T10F modellerinin anahtar teslim satış rakamları merak konusu oldu. Yerli elektrikli SUV segmentindeki iki model için açıklanan fiyatlar şöyle:

T10X Fiyatları

  1. V1 RWD Standart Menzil: 1.862.000 TL
  2. V1 RWD Uzun Menzil: 2.172.000 TL
  3. V2 RWD Uzun Menzil: 2.363.000 TL
  4. V2 4More Obsidiyen: 3.133.641 TL

Bu fiyatlar, Aralık 2025 itibarıyla geçerli anahtar teslim satış rakamları olup seçilen donanım paketine göre değişiklik gösterebiliyor.

T10F Fiyatları

Togg'un sedan formundaki elektrikli modeli T10F için açıklanan güncel fiyatlar ise şu şekilde:

  1. V1 RWD Standart Menzil: 1.878.000 TL
  2. V1 RWD Uzun Menzil: 2.188.000 TL
  3. V2 RWD Uzun Menzil: 2.363.000 TL
  4. V2 4More: 3.133.641 TL

T10X ve T10F İçin Kredi Fırsatları ve Ödeme Seçenekleri Nasıl?

Togg'un Aralık kampanyasında, hem kısa vadeli sıfır faizli kredi seçenekleri hem de uzun vadeye yayılan ödeme planları bulunuyor. Kullanıcılar, bütçelerine göre 12 aya kadar faizsiz kredi veya düşük faizli uzun vade alternatiflerinden faydalanabiliyor.

Sunulan kredi seçenekleri:

12 ay vade – %0 faiz

48 aya kadar uzayan vadelerde – düşük faizli kredi

T10F İçin Bireysel Kredi ve Ödeme Planları

T10F V1 ve V2 Versiyonları

Seçenek 1 – Sıfır Faiz:

Kredi Tutarı: 1.000.000 TL

Vade: 12 ay

Faiz Oranı: %0

Aylık Taksit: 83.334 TL

Seçenek 2 – Uzun Vade:

Kredi Tutarı: 1.700.000 TL

Vade: 48 ay

Faiz Oranı: %2,39

Aylık Taksit: 68.617 TL

T10F 4More İçin Kredi Seçenekleri

Seçenek 1 – Sıfır Faiz:

Kredi Tutarı: 1.000.000 TL

Vade: 12 ay

Faiz Oranı: %0

Aylık Ödeme: 83.334 TL

Seçenek 2 – Düşük Faiz:

Kredi Tutarı: 1.500.000 TL

Vade: 36 ay

Faiz Oranı: %2,30

Aylık Ödeme: 68.604 TL

