Togg Sıfır Faiz Kampanyası başladı mı? Togg kampanya şartları ne?

TOGG T10X ve T10F Güncel Fiyat Listesi Nasıl?

TOGG T10X ve T10F Fiyatları

Togg'un Aralık ayı fiyat listesi güncellenirken, hem T10X hem de T10F modellerinin anahtar teslim satış rakamları merak konusu oldu. Yerli elektrikli SUV segmentindeki iki model için açıklanan fiyatlar şöyle:

T10X Fiyatları

V1 RWD Standart Menzil: 1.862.000 TL V1 RWD Uzun Menzil: 2.172.000 TL V2 RWD Uzun Menzil: 2.363.000 TL V2 4More Obsidiyen: 3.133.641 TL

Bu fiyatlar, Aralık 2025 itibarıyla geçerli anahtar teslim satış rakamları olup seçilen donanım paketine göre değişiklik gösterebiliyor.