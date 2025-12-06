MOSFED’den sektöre yön verecek adım: Yeşil Ekonomi Endeksi tanıtıldı

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED), sektördeki sürdürülebilir dönüşümü hızlandırmak amacıyla İktisadi Araştırmalar Vakfı iş birliğiyle Yeşil Ekonomi Endeksi hazırladı. Bu endeksin mobilya sektörü için bir ilk olduğunu vurgulayan MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, "Sektörümüzde yeşil ekonomiyi, sürdürülebilirliği öncelik haline getirmek, gelecek kuşaklara karşı sorumluluğumuz. Türkiye mobilya sektöründeki yeşil dönüşümün küresel vitrini haline getirme hedefiyle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin artık bir mobilya üretim ve tasarım ülkesi olduğunu belirten Güleç, "Her türlü mobilyayı üretebilen 4 ülkeden biriyiz" diye konuştu.