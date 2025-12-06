MOSFED’den sektöre yön verecek adım: Yeşil Ekonomi Endeksi tanıtıldı
Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED), İktisadi Araştırmalar Vakfı iş birliğiyle sektörün çevresel dönüşümünü ölçen ilk “Yeşil Ekonomi Endeksi”ni oluşturdu. MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, mobilyada sürdürülebilirliği temel hedef haline getirdiklerini belirterek, Türkiye’nin artık her türlü mobilyayı üretebilen dört ülkeden biri olduğunu ve küresel yeşil dönüşümde öncü olmayı hedeflediklerini söyledi.
Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED), sektördeki sürdürülebilir dönüşümü hızlandırmak amacıyla İktisadi Araştırmalar Vakfı iş birliğiyle Yeşil Ekonomi Endeksi hazırladı. Bu endeksin mobilya sektörü için bir ilk olduğunu vurgulayan MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, "Sektörümüzde yeşil ekonomiyi, sürdürülebilirliği öncelik haline getirmek, gelecek kuşaklara karşı sorumluluğumuz. Türkiye mobilya sektöründeki yeşil dönüşümün küresel vitrini haline getirme hedefiyle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin artık bir mobilya üretim ve tasarım ülkesi olduğunu belirten Güleç, "Her türlü mobilyayı üretebilen 4 ülkeden biriyiz" diye konuştu.