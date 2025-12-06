PODCAST CANLI YAYIN

MOSFED’den sektöre yön verecek adım: Yeşil Ekonomi Endeksi tanıtıldı

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED), İktisadi Araştırmalar Vakfı iş birliğiyle sektörün çevresel dönüşümünü ölçen ilk “Yeşil Ekonomi Endeksi”ni oluşturdu. MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, mobilyada sürdürülebilirliği temel hedef haline getirdiklerini belirterek, Türkiye’nin artık her türlü mobilyayı üretebilen dört ülkeden biri olduğunu ve küresel yeşil dönüşümde öncü olmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
MOSFED’den sektöre yön verecek adım: Yeşil Ekonomi Endeksi tanıtıldı

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED), sektördeki sürdürülebilir dönüşümü hızlandırmak amacıyla İktisadi Araştırmalar Vakfı iş birliğiyle Yeşil Ekonomi Endeksi hazırladı. Bu endeksin mobilya sektörü için bir ilk olduğunu vurgulayan MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, "Sektörümüzde yeşil ekonomiyi, sürdürülebilirliği öncelik haline getirmek, gelecek kuşaklara karşı sorumluluğumuz. Türkiye mobilya sektöründeki yeşil dönüşümün küresel vitrini haline getirme hedefiyle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin artık bir mobilya üretim ve tasarım ülkesi olduğunu belirten Güleç, "Her türlü mobilyayı üretebilen 4 ülkeden biriyiz" diye konuştu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan imzaladı! Bakanlık ve kurumlara önemli atamalar Resmi Gazete'de
Tarihi rapor bitmek üzere... Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor!
Memur-emekli zammına enflasyon formülü! Kim yüzde kaç alacak?
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye kadın hakları tepkisi: Başörtüsü yasağını nasıl unuturuz
Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte gözaltına alınan futbolcu ve yöneticiler listesi | Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı...
Tarihin en büyük yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Mahkemeden Ekrem İmamoğlu kararı
Jandarma’dan spikerlere uyuşturucu operasyonu: Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu...
Evli işadamına Rus oyuncu sevgiliden şantaj
Aslan zirvede hata yapmadı! Galatasaray - Samsunspor: 3-2 | MAÇ SONUCU
Barrack'ta S-400 sancısı! F-35 için tarih verdi "Türkiye yakında alacak" dedi
Rayiç bedel iki katı geçmeyecek: Emlak vergisine üst sınır
"Kadın elinin değdiği yerde huzur olur" | Başkan Erdoğan'dan program öncesi stantlara ziyaret
2026 Dünya Kupası grupları belli oldu! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri
Epstein’ın pedofili adası ilk kez fotoğraflandı sapkınlık ortaya çıktı! Dişçi koltuğunun sırrı ne?
Domenico Tedesco'dan forvet tercihi! Youssef En-Nesyri mi Jhon Duran mı?
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İlk hafta derbi heyecanı
Komisyonda İmralı notları okundu... Kilit mesele Suriye konusu! Elebaşı Abdullah Öcalan ne dedi?
Fenerbahçe'den çifte transfer!
Adliye soygununda çete iddiası! İfadeler ortaya çıktı: İngiltere'ye gitmeden önce sosyal medya hesaplarını kapattı
Barzaniler kıvırıyor... "Maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler ortaya çıktı"