Girişimlere 1.74 milyar TL'yi aşan ödül

İTÜ Çekirdek ev sahipliğinde düzenlenen Big Bang Startup Challenge bu yıl 14'üncü kez gerçekleştirildi. 8 farklı dikeyde sahne alarak teknolojilerini yatırımcılar, iş dünyası ve kamuoyuyla paylaştığı etkinlikte 1.74 milyar lirayı aşan ödül, nakit ve yatırım duyuruldu.

İTÜ Çekirdek ev sahipliğinde düzenlenen Big Bang Startup Challenge bu yıl 14'üncü kez gerçekleştirildi. Türkiye ve dünyadan seçilen TOP 50 teknoloji girişiminin, 8 farklı dikeyde sahne alarak teknolojilerini yatırımcılar, iş dünyası ve kamuoyuyla paylaştığı etkinlikte 1.74 milyar lirayı aşan ödül, nakit ve yatırım duyuruldu. İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, "Bu yıl 75 girişimimizin daha geniş bir yayılımla toplam 41 milyon dolar yatırım alması, ekosistemimizin sürdürülebilir büyümesini ortaya koyuyor" dedi.

