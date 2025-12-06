PODCAST CANLI YAYIN

Gençİz Zirvesi’nde müjde: Genç girişimcilere teminatsız 1 milyon TL kredi

Halkbank Gençİz’25 Zirvesi’nde konuşan Genel Müdür Osman Arslan, genç girişimcilerin iş kurma ve büyütme süreçlerinde finansmana erişimini kolaylaştırmak için “Gençİz Kredisi”nin hayata geçirildiğini açıkladı. Teminatsız 1 milyon lira kredi desteği sağlanacağını belirten Arslan, genel girişimcilik kredi limitlerinin de 1.5 milyon liraya çıkarıldığını duyurdu.

Halkbank Gençİz'25 Zirvesi'nin ikincisi İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Bu yıl "İnsanlık İçin Gelecek: İnsan 5.0" temasıyla düzenlenen zirvenin açılışına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve davetliler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Osman Arslan, kredi paketlerine bir yenisini eklediklerine dikkat çekerek, "Yeni iş kurmak veya işini büyütmek isteyen genç girişimcilere finansal destek sağlamak amacıyla Gençİz Kredisi'ni hayata geçiriyoruz. 1 milyon lira limitli olarak Kredi Garanti Fonu kefaletiyle ek teminat istemeden bu krediyi iş kurmanıza yardımcı olmak için kullandıracağız. Genel girişimcilik kapsamındaki kredi limitlerimizi de 1.5 milyon liraya yükseltiyoruz" dedi.

