Erişilebilir sigortacılık hız kesmiyor: Peşin fiyatına taksitlere devam ediyor

Türkiye Sigorta, bireysel sigorta ürünlerine erişilebilirliği artırmak amacıyla sağlık, kasko ve trafik sigortalarında sunduğu peşin fiyatına taksit kampanyasının süresini 31 Mart 2026'ya kadar uzattı. Firma, sağlık ve kasko sigortalarında 12 aya, trafik sigortasında ise 10 aya varan taksit imkânını, peşin fiyatına vade farkı olmadan sunduklarını bildirdi. Kampanyanın Eylül ayında başladığını anlatan Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, "31 Mart 2026'ya uzattığımız bu kampanya ile yalnızca finansal bir kolaylık sağlamıyoruz. Bunu aynı zamanda topluma karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz" dedi. Çakmak, bu kampanya ile ülke ekonomisinin dengelenmesine destek olurken erişilebilirliği artırdıklarını vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın yanında olmaya ve sigortacılık sektörüne örnek teşkil etmeye devam edeceğiz. Nitekim sektördeki diğer kuruluşlara da ilham verdik. Ardımızdan benzer kampanyalar başladı" diye konuştu.

