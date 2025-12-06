PODCAST CANLI YAYIN

Erişilebilir sigortacılık hız kesmiyor: Peşin fiyatına taksitlere devam ediyor

Türkiye Sigorta, bireysel sigorta ürünlerine erişilebilirliği artırmak amacıyla sağlık, kasko ve trafik sigortalarında sunduğu peşin fiyatına taksit kampanyasının süresini 31 Mart 2026'ya kadar uzattı. Firma, sağlık ve kasko sigortalarında 12 aya, trafik sigortasında ise 10 aya varan taksit imkânını, peşin fiyatına vade farkı olmadan sunduklarını bildirdi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Erişilebilir sigortacılık hız kesmiyor: Peşin fiyatına taksitlere devam ediyor

Türkiye Sigorta, bireysel sigorta ürünlerine erişilebilirliği artırmak amacıyla sağlık, kasko ve trafik sigortalarında sunduğu peşin fiyatına taksit kampanyasının süresini 31 Mart 2026'ya kadar uzattı. Firma, sağlık ve kasko sigortalarında 12 aya, trafik sigortasında ise 10 aya varan taksit imkânını, peşin fiyatına vade farkı olmadan sunduklarını bildirdi. Kampanyanın Eylül ayında başladığını anlatan Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, "31 Mart 2026'ya uzattığımız bu kampanya ile yalnızca finansal bir kolaylık sağlamıyoruz. Bunu aynı zamanda topluma karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz" dedi. Çakmak, bu kampanya ile ülke ekonomisinin dengelenmesine destek olurken erişilebilirliği artırdıklarını vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın yanında olmaya ve sigortacılık sektörüne örnek teşkil etmeye devam edeceğiz. Nitekim sektördeki diğer kuruluşlara da ilham verdik. Ardımızdan benzer kampanyalar başladı" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan imzaladı! Bakanlık ve kurumlara önemli atamalar Resmi Gazete'de
Tarihi rapor bitmek üzere... Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor!
Memur-emekli zammına enflasyon formülü! Kim yüzde kaç alacak?
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye kadın hakları tepkisi: Başörtüsü yasağını nasıl unuturuz
Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte gözaltına alınan futbolcu ve yöneticiler listesi | Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı...
Tarihin en büyük yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Mahkemeden Ekrem İmamoğlu kararı
Jandarma’dan spikerlere uyuşturucu operasyonu: Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu...
Evli işadamına Rus oyuncu sevgiliden şantaj
Aslan zirvede hata yapmadı! Galatasaray - Samsunspor: 3-2 | MAÇ SONUCU
Barrack'ta S-400 sancısı! F-35 için tarih verdi "Türkiye yakında alacak" dedi
Rayiç bedel iki katı geçmeyecek: Emlak vergisine üst sınır
"Kadın elinin değdiği yerde huzur olur" | Başkan Erdoğan'dan program öncesi stantlara ziyaret
2026 Dünya Kupası grupları belli oldu! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri
Epstein’ın pedofili adası ilk kez fotoğraflandı sapkınlık ortaya çıktı! Dişçi koltuğunun sırrı ne?
Domenico Tedesco'dan forvet tercihi! Youssef En-Nesyri mi Jhon Duran mı?
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İlk hafta derbi heyecanı
Komisyonda İmralı notları okundu... Kilit mesele Suriye konusu! Elebaşı Abdullah Öcalan ne dedi?
Fenerbahçe'den çifte transfer!
Adliye soygununda çete iddiası! İfadeler ortaya çıktı: İngiltere'ye gitmeden önce sosyal medya hesaplarını kapattı
Barzaniler kıvırıyor... "Maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler ortaya çıktı"