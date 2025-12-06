Çiftçiye destek ödemesi: 1 milyar 137 milyon 858 bin TL

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 137 milyon 858 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin, çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi. Üreten ellerin gücüne güç katmak için üreticin yanında durduklarını ve desteklerle bereketi büyüttüklerini belirten Yumaklı'nın verdiği bilgiye göre; hayvan gen kaynaklarına 557 milyon 628 bin lira, kırsal kalkınma yatırımlarına 281 milyon 868 bin lira, tarımsal yayım ve danışmanlığa 104 milyon 223 bin lira, sertifikalı tohum kullanıma 77 milyon 446 bin 537 lira, destekleme ödemesi yapıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN