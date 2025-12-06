PODCAST CANLI YAYIN

Araştırmacı gençlere burs fırsatı! TÜBİTAK destekleyecek

Genç araştırmacıların bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini harekete geçirmek amacıyla gerçekleştirilen Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nın (STAR) yeni çağrısına başvurularda son günlere girildi. Gençlerin AR-GE ve inovasyon dünyasında aktif rol üstlenmeleri için büyük fırsat sunan program kapsamında çıkılan bu yılın ikinci çağrısına, lisans öğrencileri ve öğretmenler 8 Aralık günü saat 17.30'a kadar başvurabilecek.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Araştırmacı gençlere burs fırsatı! TÜBİTAK destekleyecek

Genç araştırmacıların bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini harekete geçirmek amacıyla gerçekleştirilen Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nın (STAR) yeni çağrısına başvurularda son günlere girildi. Gençlerin AR-GE ve inovasyon dünyasında aktif rol üstlenmeleri için büyük fırsat sunan program kapsamında çıkılan bu yılın ikinci çağrısına, lisans öğrencileri ve öğretmenler 8 Aralık günü saat 17.30'a kadar başvurabilecek. Çağrı kapsamında, TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen projeler ile TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde veya YÖK Araştırma Üniversiteleri Destek Programı tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev alacak lisans öğrencileri için burs desteği verilecek. Böylece gençlerin araştırma ekosistemine ilk adımlarını atmaları sağlanacak. STAR Lisans kapsamında lisans öğrencilerine sağlanacak bursun aylık tutarı da 5 bin 250 lira olarak belirlendi. Burs süresi de en çok 6 ay olacak. Başvurular BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak. Değerlendirmeler 22 Aralık-12 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Projenin ihtiyaçları ve proje yürütücüsü tarafından talep edilen nitelikler doğrultusunda proje yürütücüsü tarafından gerçekleştirilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan imzaladı! Bakanlık ve kurumlara önemli atamalar Resmi Gazete'de
Tarihi rapor bitmek üzere... Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor!
Memur-emekli zammına enflasyon formülü! Kim yüzde kaç alacak?
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye kadın hakları tepkisi: Başörtüsü yasağını nasıl unuturuz
Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte gözaltına alınan futbolcu ve yöneticiler listesi | Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı...
Tarihin en büyük yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Mahkemeden Ekrem İmamoğlu kararı
Jandarma’dan spikerlere uyuşturucu operasyonu: Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu...
Evli işadamına Rus oyuncu sevgiliden şantaj
Aslan zirvede hata yapmadı! Galatasaray - Samsunspor: 3-2 | MAÇ SONUCU
Barrack'ta S-400 sancısı! F-35 için tarih verdi "Türkiye yakında alacak" dedi
Rayiç bedel iki katı geçmeyecek: Emlak vergisine üst sınır
"Kadın elinin değdiği yerde huzur olur" | Başkan Erdoğan'dan program öncesi stantlara ziyaret
2026 Dünya Kupası grupları belli oldu! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri
Epstein’ın pedofili adası ilk kez fotoğraflandı sapkınlık ortaya çıktı! Dişçi koltuğunun sırrı ne?
Domenico Tedesco'dan forvet tercihi! Youssef En-Nesyri mi Jhon Duran mı?
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İlk hafta derbi heyecanı
Komisyonda İmralı notları okundu... Kilit mesele Suriye konusu! Elebaşı Abdullah Öcalan ne dedi?
Fenerbahçe'den çifte transfer!
Adliye soygununda çete iddiası! İfadeler ortaya çıktı: İngiltere'ye gitmeden önce sosyal medya hesaplarını kapattı
Barzaniler kıvırıyor... "Maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler ortaya çıktı"