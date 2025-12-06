Araştırmacı gençlere burs fırsatı! TÜBİTAK destekleyecek

Genç araştırmacıların bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini harekete geçirmek amacıyla gerçekleştirilen Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nın (STAR) yeni çağrısına başvurularda son günlere girildi. Gençlerin AR-GE ve inovasyon dünyasında aktif rol üstlenmeleri için büyük fırsat sunan program kapsamında çıkılan bu yılın ikinci çağrısına, lisans öğrencileri ve öğretmenler 8 Aralık günü saat 17.30'a kadar başvurabilecek. Çağrı kapsamında, TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen projeler ile TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde veya YÖK Araştırma Üniversiteleri Destek Programı tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev alacak lisans öğrencileri için burs desteği verilecek. Böylece gençlerin araştırma ekosistemine ilk adımlarını atmaları sağlanacak. STAR Lisans kapsamında lisans öğrencilerine sağlanacak bursun aylık tutarı da 5 bin 250 lira olarak belirlendi. Burs süresi de en çok 6 ay olacak. Başvurular BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak. Değerlendirmeler 22 Aralık-12 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Projenin ihtiyaçları ve proje yürütücüsü tarafından talep edilen nitelikler doğrultusunda proje yürütücüsü tarafından gerçekleştirilecek.

